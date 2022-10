Potravinové triky, které vám pomohou jíst více ovoce a zeleniny

Dejte ovoce na ruku: A Našel jsem dánskou studii že když bylo ovoce po ruce v kanceláři, pracovníci zvýšili svůj celkový příjem ovoce. Na jídelní stůl a kancelářský stůl jsem přidal mísy s ovocem, takže se k tomu dostanu místo toho, abych chodil do svačinárny.

Přidejte crunch: Přidávání ořechů a semínek do potravin, které jíte, je jednoduchý způsob, jak zvýšit rozmanitost rostlin ve vaší stravě Dobré pro váš mikrobiom. Nedávno jsem si koupil šejkr s praženými slunečnicovými semínky na posypání salátů a zjistil jsem, že když přidám křupnutí, naberu mnohem větší porce salátu a méně všeho ostatního na talíři.

koření: Okořeňte svá jídla Různé druhy koření jsou jednoduchým způsobem, jak zvýšit rozmanitost rostlinných potravin, které jíte, říká sloupkařka Eating Lab Anahad O’Connor. Přidejte posypku skořice do jogurtu nebo kávy k snídani. Na grilované kuře nebo ryby použijte Herbes de Provence, koření, které obvykle obsahuje šest bylinek.

Zlepšení kvality snídaně: Pro mnoho lidí může být snídaně tím nejsladším jídlem dne. Pečivo a mnohé snídaňové cereálie jsou plné přidaného cukru a dalších chemikálií přidávaných při zpracování potravin. Jděte do rána s miskou čistého jogurtu přelitého nakrájenými banány a jahodami, špetkou skořice a hrstí rozmixovaných ořechů a připravíte lahodnou pochoutku pro vás a váš mikrobiom.

Trénujte se, abyste toužili po ovoci pohodlí: Když se cítíte ve stresu, zkuste hluboké dýchání nebo cvičení na uvolnění svalů a snězte neobvyklé ovoce, které možná nejíte pravidelně. Mohou to být plátky ananasu, hrušky, melounu nebo borůvek. Spojením ovoce s relaxačním cvičením váš mozek začne vnímat ovoce jako něco, co snižuje stres a proměňuje ho v příjemné jídlo.

Rada: Pociťujte vděčnost tím, že denně vyfotíte něco, čeho si vážíte, a sdílejte to.

Uvádění speciální teorie relativity do praxe

Proč byste to měli zkusit: Pozorování a oceňování svého okolí se nazývá vychutnávání a je spojeno s obecným štěstím a pohodou. V Jedna, malá studie , byli vysokoškoláci požádáni, aby vyfotili smysluplné věci, které viděli během svého dne. Kontrolní skupina studentů byla požádána, aby pomocí fotoaparátů telefonů pořídila náhodné snímky cyklistických ramp a dalších objektů v kampusu. Studenti, kteří vědomě fotili ve svém vysokoškolském životě, byli šťastnější než ti v kontrolní skupině.

Jak to udělám: Pozorujte svět kolem sebe, ať už jste v práci, ve vlaku nebo na pikniku venku. Když vám padne do oka – vyfoťte se. Může to být květina, vtipný okamžik na ulici nebo váš šálek kávy. Focení umožňuje vašemu mozku zastavit se ve vaší vděčnosti.