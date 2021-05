Český filmový festival se vrací do Austinu: Oslava české kinematografie zahrnuje virtuální přehlídky na obrazovkách automobilů

Chemická pecNový dokument o revolučním průkopníkovi Stop-Motion Janu Svankmajerovi bude hrát v rámci série autosalonů pořádaných českou společností That Film Texas

Tady ve Spojených státech si možná myslíte, že je nepravděpodobné, že byste pro veřejnost našli vybranou skupinu českého filmu – a měli byste docela pravdu. Proto je posláním Českého filmového festivalu, který je již 10. rokem, přinést americkému publiku největší a nejlepší filmy z České republiky.

Místo obvyklého cestovatelského festivalu ve 20 městech, který stále trpí přetrvávajícími komplikacemi epidemie, se na internetu pro rok 2021 (23. dubna – 2. května) spouští český jazyk. Pod hlavičkou Czech That Film – Texas však pořádá během dubna 2021 řidičské akce pro Austin a divadelní akce pro Dallas. Ředitel festivalu Geoffrey Brown vysvětlil, že schopnost spojovat lidi v materiálních představeních je základním kamenem celé filozofie festivalu. Řekl: „Teď, když se věci trochu otevřely, jsme se chtěli pokusit o nějaké fyzické události, které jsou sociálně vzdálené a bezpečné, a doufejme, že tyto vyskakovací události v autě toho dosáhnou.“

Austinovy ​​show začaly minulý týden na Pioneer Farms životopisem Havel (Líčí život reformátora a prvního prezidenta České republiky Václava Havla). Toto úterý (13. dubna) pokračuje krátkým Oscarovým historickým dramatem Žonglér„Sleduje příběh bylinkáře Jana Mikulašíka, který zachraňoval život, na pozadí autoritářského komunistického režimu v Československu v 50. letech.

Další je dokument Chemická pec (20. dubna) O surrealistickém českém umělci Janu Avancemjerovi, kterého festival hrdě přivádí k většímu počtu diváků v zahraničí. Poté, co měl obrovský vliv na jména jako Terry Gilliam a Brothers Quay, jeho přerušená práce jsou některá, která rezonují v celé kultuře díky své jedinečnosti, i když lidé možná neznají samotného muže. „Jeho filmy jsou obvykle uváděny v New Yorku a Los Angeles, ale je skvělé, že můžeme jeho práci vystavit filmové fanoušky Austinu,“ řekl Brown.

Posledním významným rysem osobního festivalu je psychologické vzrušení Dronmane (Návrhář, 27. dubna), kterou Brown popsal jako „nejoblíbenější film“. Charakterové politické drama režiséra Petera Zelenky (jeho film z roku 2008 Bratři Karamazovové Oficiální udílení cen České akademie pro nejlepší cizí jazyk) bylo „o muži s dronem chyceným při spiknutí s cílem zavraždit Dicka Cheneyho, když přijde do města.“

I když se festival může zdát jako docela vhodné místo, cílem je představit široké spektrum filmové tvorby od zahraničí bez umělecké reprezentace novému publiku. Je to také údaj o kultuře, která má ve Spojených státech větší důležitost, než by si mnoho lidí mohlo uvědomit, zejména zde v Texasu (pravděpodobně jste již dříve slyšeli termín „Czexans“). Brown vysvětlil, že „existuje velký počet Čechů, kteří se narodili v České republice a nyní žijí doma v Austinu,“ a dodal, že každý je zván k účasti na zkušenostech z tohoto segmentu evropské kultury. „Pro každého máme něco. Jiné než Češi, Češi, Češi z Texasu. Je na to publikum.“

Česko s filmem – Texas, 20. dubna, 27. dubna na Pioneer Farms, 10621 Pioneer Farms Drive. Vstupenky a informace v www.pioneerfarms.org.



13. dubna: Žonglér



20. dubna: Chemická pec



27. dubna: Dronmane

Ten Český filmový festival 2021 poběží online od 23. dubna do 2. května. Povolení a informace v www.czechthatfilm.com.