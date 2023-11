Den války mezi Izraelem a Hamasem 54: Spojené státy usilují o další přestávky, aby osvobodily rukojmí | Izraelské zprávy

Izraelská armáda uvedla, že prošetřuje středeční tvrzení brigád Al-Qassam spřízněných s Hamasem, že Sherry, Kfir a Ariel Bibas byli zabiti poté, co ozbrojenci Hamasu 7. října unesli všechny tři.

Jednotka mluvčího izraelské armády uvedla: „Teroristická organizace Hamás se nadále chová krutým a nelidským způsobem.“ „Zástupci IDF hovořili s členy rodiny Bibas, informovali je o obvinění a v tuto chvíli je doprovázejí. IDF prověřuje spolehlivost informací.“

„Odpovědnost za bezpečnost všech rukojmích v pásmu Gazy leží výhradně na teroristické organizaci Hamas. Hamas ohrožuje rukojmí, včetně devíti dětí. Hamás je musí okamžitě vrátit do Izraele.“

Ariel Bibas, 4 roky (Credit: Bring The Home Now Now)

„IDF se všemi agenturami bude i nadále doprovázet rodinu Bibasových, stejně jako všechny rodiny rukojmích. IDF pracuje všemi prostředky, jak zpravodajskými, tak operačními, aby vrátila unesené lidi do jejich domovů.“

Hamas, Palestinský islámský džihád a další teroristické skupiny používají tato prohlášení k vedení psychologické války. Například Islámský džihád minulý týden tvrdil, že Hannah Katsir, izraelská žena držená jako rukojmí teroristickou skupinou, byla zabita při leteckém útoku, ale Katsir byla poté propuštěna živá při prvním propuštění rukojmí v pátek.

Hamas při útoku 7. října zatkl celou rodinu

V úterý členové širší rodiny Bibas apelovali na izraelskou vládu a zprostředkovatele příměří mezi Izraelem a Hamasem z Egypta a Kataru, aby pomohli propustit Kfira, jeho rodiče a bratra.

Bojovníci Hamasu zajali čtyřletého Kfira a Ariela a jejich rodiče Yardena a Shiriho poté, co 7. října zaútočili na města v jižním Izraeli a zabili asi 1200 lidí. Kfir je nejmladší z 240 rukojmích, která byla podle Izraele zajata.

Na videu incidentu bylo vidět, jak vyděšená Cherry drží děti v dece, když byly shromážděny do zajetí. Ofri Bibasová, Yardenova sestra, uvedla, že další klip ukázal, jak Yarden utrpěl zranění hlavy v důsledku úderů kladivem.

Novinářům řekla, že rodina nebude v úterý zahrnuta do očekávaného propuštění deseti rukojmích. Úřady předem informovaly příbuzné navrácených rukojmích.

K této zprávě přispěla agentura Reuters.

Přejít na celý článek >>