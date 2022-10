Záhadné odrazy na Marsu mohou pocházet od něčeho podivnějšího, než je voda

Vědci, kteří přehodnocují záhadný signál z jižního pólu Marsu, navrhli možné nové vysvětlení a nevěstí to nic dobrého pro naděje na nalezení kapalné vody na Rudé planetě.

V roce 2018 vědci použili data Evropské vesmírné agentury Mars Express Oznámil to pozemský Mars Advanced Radar and Ionosphere Sounding Instrument (MARSIS) Všimli si radarového signálu, který by mohl být interpretován jako důkaz kapalné vody . Tento signál, zvláštní jasný odraz, přišel z jižního pólu Marsu v oblasti známé jako Ultima Scopuli. Vědci studující tento obrat nyní naznačují, že signál nepocházel ze samotného ledu, dokonce ani z kapalné vody, ale ze spodních geologických vrstev tvořených minerály a zmrzlým oxidem uhličitým. Zejména se ukazuje, že tloušťka těchto vrstev a ne to, z čeho se skládají, vytváří odraz jiného světa.

na mě země Takové oslnivé odrazy často pocházejí z kapalné vody. Například subglaciální jezera jako jezero Vostok v Antarktidě, která se po miliony let nacházela pod více než dvěma mílemi (3 kilometry) ledu, způsobují radarový signál stejně jasný jako ty na Mars . Samotná možnost, že se něco takového na Marsu stane, však nezaručuje existenci kapalné vody.

Výzkumný tým použil radarová data z MARSIS spolu s počítačovými simulacemi k prozkoumání této záhady. Vědci simulovali vrstvy ledu a dalších materiálů, jako je čedičová hornina, která se vytvořila po starověkých sopečných erupcích na Marsu, aby viděli, jak tyto materiály interagují s přicházejícím světlem.

Protože na jižním pólu Marsu je zamrzlé obrovské množství oxidu uhličitého, planetární vědec a hlavní autor z Cornell University Dan Lalish si byl jistý, že do simulací zahrne vrstvy tohoto ledu. Zejména jedna simulace využívající vrstvu ledu oxidu uhličitého a vodního ledu ukázala, že oddělování a tloušťka vrstev určuje sílu odrazu.

Předchozí studie, na kterých Lalich pracoval, také zjistily, že určité minerály mohou také vyvolat zvrat, jako je tento. Věří, že i prašné ledové vrstvy na Rudé planetě jsou toho schopné. V obou případech není k vytvoření odrazu zapotřebí žádná kapalná voda.

řekl v tvrzení . „Cílem tohoto výzkumu je, že složení bazálních vrstev je méně důležité než tloušťka vrstvy a separace.“

Nový výzkum neznamená, že není šance, že by někde na Marsu byla kapalná voda.

„Žádná z práce, kterou jsme udělali, nevyvrací možnost, že tam existuje kapalná voda,“ řekl Lalish. „Jen si myslíme, že hypotéza interference je konzistentnější s ostatními pozorováními. Nejsem si jistý, že něco menšího než cvičení může prokázat, že kterákoli strana této debaty je definitivně pravdivá nebo nepravdivá.“

Ať už je to pod ledovcem nebo hluboko pod spáleným rudým povrchem planety, voda – a možná stopy života nebo – mohou stále někde číhat.

