Dlouhodobý přehled – Toyota Aygo (2010), sedm let na …

Je čas na dlouhodobou recenzi – můj Toyota Aygo Blue (2010). Jelikož je mi 11+ a mám za sebou sedm let, jaký byl život s ní?

A proč jsem byl nakonec zastřelen?



Farwell Aigo Bleu … předmět tohoto příspěvku.

Co je Toyota Aygo?

A Toyota Aygo Jedná se o 3- nebo 5-dveřový městský vůz, navržený tak, aby se hodil do měst a měst a přitom byl postaven s nízkým rozpočtem.

Byl postaven ve spojení s Citroen C1 A Peugeot 107/108 V Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) – takže když uvidíte Aygo / 107 / 108 / C1, často uvidíte stejné auto.

Má motor o objemu 998 ccm (benzín) nebo 1398 ccm (diesel), v tříválcové konfiguraci, o délce necelé 3 a půl metru, určený pro použití v městské džungli. Může být vybaven několika možnostmi podle vašeho vkusu.

Design byl několikrát aktualizován, s druhou verzí vydanou v roce 2014.

A samozřejmě existuje spousta jeho verzí, podle insignií na přídi.

Už jste je někde viděli…?

Možná v Top Gearu, kde byli předvedeni, jak hrají fotbal v autě – oba sami proti sobě…

a Volkswagen Focus (nyní následován Up!)

Je to jako skutečný život Raketová liga. S dražšími hrami. Na cenu DLC ale ani nemyslete…

My Aygo (AB20)

Ta, na kterou se dnes díváme, je břemenem – Aygo Blue (AB20) z roku 2010, původně registrovaná v Blackburnu, než koncem roku 2014 přišla žít svůj druhý život v Birminghamu.



První den s mým Aygem. Je velmi modrý.

The Základní specifikace zde.

Jeho délka je 3450 mm, díky čemuž je vhodný pro těsná parkoviště.

Vzhledem k tomu, že jde o Aygo Blue, má klimatizaci, stejně jako zbytek designu Aygo z roku 2009 – s funky čelem a navíc tříválcovým motorem o objemu 998 ccm s pohonem předních kol a manuální převodovkou, která byla… velmi odpuštění někomu, kdo neseděl několik let za volantem, stejně jako za řízení.

I když by se mu někdo mohl posmívat, byl dostatečně hbitý na jízdu ve městě, byl účinný na dálnicích a s jistou lehkostí zvládal klikaté silnice A a B.

Benzín a silniční daň

Protože se nachází o něco starší Daň z vozidla Mezi daňovými pásmy stojí Aygo Blue 20 liber ročně na dani z vozidla, což je každý rok vítáno.

Vůz je vybaven 35litrovou nádrží. Normálně jsem do něj pokaždé natankoval asi 30 l a vyšlo mě to mezi 30 a 40 liber za kus, hlavně s bezolovnatým palivem 95 RON v supermarketu. Pravděpodobně jsem ho za dobu, co jsem ho vlastnil, jednou naplnil „značkovým“ palivem a dvakrát „bezolovnatým“ palivem (nikdy jsem ho neměl dostatečně dlouho na to, abych ho otestoval s palivem E10, které se ve Velké Británii stává populární).

Ano, obsahoval hlavně palivo Tesco, s palivem Costco na konci životnosti. proč? Protože to není výkon – je to prostě A-T-B městské auto

Vzhledem k tomu, že jsem to dokázal udělat dlouhý měsíc, bylo to levné, s 250-350 mílemi mezi doplněními a bylo to více než ekonomické řídit, nebylo to příliš stísněné.

pohodlí

Měl jsem vnitřní látku na sezení. A vydrželo mi to dobře. Sedadla jsou pevná a i když je opěrka hlavy pevná, poskytují dostatečnou oporu. Tento model bohužel nemá žádné ovládání audia, ani vestavěný informační a zábavní systém, závislý na dobrém FM/AM rádiu nebo CD přehrávači.

Měl také pomocnou vstupní linku, což bylo skvělé, když měl iPhone konektor pro sluchátka.



chata. Rádio a CD přehrávač ve středové konzole. Je to také základní ovládání vzduchu.



Jízdní pozice stejně jako 66k na hodinách, když jsem opustil ruku.



Ano, ten den jsem vyprazdňoval auto.

Vzduchové chlazení fungovalo dostatečně dobře, zatímco klimatizace nebyla nikdy dobrá – natolik, že jsem nakonec přestal znovu používat plyn.

Jízdní režim, který jsem našel, byl tak přirozený, že jsem si na něj mohl rychle zvyknout, se snadným přístupem k ovládacím prvkům.

Integrace Bluetooth

Modul Bluetooth v této věci byl úplně divný, abych byl upřímný. Vzhledem k tomu, že k navigaci hodně používám Google Maps (nedívejte se na mě, fanoušci Apple Maps), jediný způsob, jak získat pokyny přes Bluetooth, je nastavit jej na „Spustit jako Bluetooth hovor“.

To je nepříjemné, protože po každé změně směru jsem dostal od systému bluetooth upozornění na ukončení hovoru. Podařilo se mi to upravit. Ale jezdci, kteří cestovali se mnou, chtěli systém zabít.

Nemůžu říct, že jim to vyčítám.

Když jsem jezdil 500 mil týdně ve Worcestershire a navigoval jsem mezi místy na silnici, musel jsem si někdy pořídit sekundární bluetooth reproduktor do auta i pro svůj pracovní telefon. V těchto dnech mám tendenci nechávat svůj pracovní telefon vyzvánět, jen když mám čas.

A ano, při řízení ignoruji hovory Microsoft Teams. Jako každý. Mimo Teams existuje život, věřte tomu nebo ne.

Proč jsi to použil?

Využil jsem to ve svém oboru hlavně v reálném světě – navštěvování stránek, navigace, přenášení počítačů atd.



A užijte si pobyt pod sněhem



Nebo mu dokonce dejte sněhový mohawk.

A ano. Bavíme se o městském autě. V jednu chvíli jsem vzal 30 stolních počítačů v zadní části auta na místo. Při jiné příležitosti jsem měl také nejlepší část 60 tenkých klientů s myší.



Ale žádné kočky.

Používal se k přepravě serverů na místa (spolu se všemi doprovodnými gadgety), které mohly zaplnit kufr a většinu prostoru pro cestující.



A také řada dalších věcí. Kočárky, boty, co si jen vzpomenete…

Jiné příležitosti vyžadovaly starou dvojitou matraci, starou štěrbinovou pohovku, když bylo potřeba přesunout těžké předměty. Přepravovala také rolovací matrace a metrové tisky a současně ubytovávala čtyři osoby.

Auto bylo většinu času také mou mobilní kanceláří – ze které jsem volal na podporu a schůzky.

Používám to i k nějakým rekreačním účelům – když mi nejede vlak. To nedávno zahrnovalo výlety do Nottinghamu (dobrý 50 mil v každém směru) a k mým rodičům (dobrý 150 mil nebo tak v dobrý den v každém směru).



Ano jistě. Nápoje a síťové kabely. životní fakta.

Ročně najezdím s autem asi 4 500 až 5 000 km. Je to hodně městského ježdění, s podivným řízením na dlouhé nebo střední vzdálenosti, někdy strávit měsíc jízdou po Worcestershire a napočítat nejlepší část z 2000 mil.

výkon

Pro mě, když na malou 35litrovou nádrž dojedu 250-350 mil na nádrž, v kombinaci s lehčí korbou, pro někoho je Aygo trochu moc velký kočárek. Pokud jde o spotřebu paliva, při jízdě ve městě pravidelně dostávám 50 mpg a mířím do 70. let na dálnice a dálnice v závislosti na tom, jak efektivně jezdím.

Nebo jak dlouho jsem měla nohu na plynu.

Na dálnicích se objevuje jeho menší motor, pomalý, když je potřeba vyšší výkon pro předjížděcí manévry. Někdy pomůže posunout rychlost dopředu. Na silnici však dokáže vydržet, ať už jde o chaos M1, šílenství M25 nebo čekání na M6.

Tohle je obyčejnější zážitek, než bych si chtěl připustit.

Údržba – nebo kolik tentokrát?

U auta jsem hodně volil „roční“ servisní rutinu, vzhledem k nízkému počtu najetých kilometrů, který jsem měl. Není překvapením, že většinu nákladů na auto tvořily pneumatiky spolu s běžnými servisními věcmi, které je třeba udělat.



Scény, které jsem nikdy neměl rád. Spolu s průvodní fakturou

V průběhu let ji poškodily čtyři velké opravy automobilů:

výfuk (dvakrát)

spojka (jednou)

Přední odpružení (obě strany)

V dobrém roce mě all inclusive a STK 150 liber vrátí. Nedávný servis s náhradními díly a prací? 850 liber šterlinků. Což je u takového malého auta… hloupost.

Když tedy došlo na účet za opravy na příští roky a také na opravy plánované na příští rok (s hlášeným opotřebením vinutých pružin, je třeba vyměnit zadní příčné rameno plus pneumatiky, zapalovací svíčky a pár dalších věcí), strávil trochu času matematikou.

Tohle Aygo se postupem času s udržováním stávalo čím dál méně logickým – zatímco v autě jsem mohl strávit další rok, vyhodil bych peníze, abych ho nechal na silnici.

A hodit dalších 1000 liber na auto, které jezdí 11 let, to nedávalo smysl ani finančně.



Bylo hezké vědět, že jsem…

Tak co dál?

Vyzkoušel jsem docela dost aut, ve fázi testovací jízdy, ale nakonec jsem se rozhodl pro něco, o čem vím.

Ano, opravdu.

Další Toyota Aygo. Tentokrát… ve stříbře.



Aigo temnoty? Nebo Aygo z další smrti?

Chce to ale nějaké fonty, ne?

Pohrával jsem si s myšlenkou hybridu (což je městské auto, které je o něco výkonnější, než bych si přál v cenových hladinách, na které jsem se díval) nebo elektromobilu (který má celou řadu dalších problémů s infrastrukturou). …jako přivedení drátu z bytu do nabíjecího portu na parkovišti) – takže v tuto chvíli je to dobrý nápad, ale nemůžu se s tím pohnout.

Možná příště? Kdo ví.

Cestou jsem vyzkoušel několik dalších aut (například Ford Ka, Seat Mii a dokonce i Citroen C1). Ale vyhrála Toyota. Ještě jednou, přívětivost a tolerance vozu je něco, co na autě této třídy miluji.

Je zábavné chodit v provozu.

Ani záruka 10 let od Toyoty na auto (která mi zbývá 8 let) taky není špatná věc.

Větší auta se mi neosvědčila, když jsem je zkoušel – zatímco úložný prostor, který se dá zabrat, je vítaný, bydlení v paneláku se stísněným parkováním je nulové (protože někteří z mých spoluobyvatelů považovali škrabadla za zábavu).

Dalším lákadlem je, že to udrží moji záruku na auto pod kontrolou na několik let dopředu – s 3letou původní zárukou na provoz a prodlouženou zárukou za předpokladu, že jej budu udržovat v servisu u Toyoty.

Množství zábavných let – ale je čas jít dál

Vlastnit Toyotu Aygo 2010 Blue nikdy nebyla špatná zkušenost – bylo to moje první auto.



Sbohem Aigo ze smrti.

Ano, bylo to moje první auto.

Předtím bylo posledním autem, které jsem řídil s nějakým vážným úmyslem, matčin Rover Metro Vanden z roku 1999 (a škubání, které tato věc dělala při rychlosti 60 mph).

Od té doby jezdím, když jsem musel (což je podobné tomu, jak jezdím dnes – nemám tendenci jezdit každý den v týdnu všude – dnes při cestování používám mix režimů).

Aygo Blue odvedl svou práci za mých časů – a udělal to způsobem, který mě každý měsíc udržoval šťastným, aniž by to stálo zeměkouli (kromě března každého roku, kdy došlo na servis té zatracené věci).

Udělala práci, o kterou jsem ji požádal, znovu a znovu – jediný důvod, proč jsem ji pořídil, byl ten, že zůstane víc, než jsem doufal.

Doufám, že s mým novým Aygem zažiji mnoho šťastných let řízení.

