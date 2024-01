Český film 'Erhart' má asijskou premiéru na IFFI v Goa | Indické filmové novinky

výstup Jean Březina Popisuje svůj první celovečerní film: Earhartová Jako romantický film na pozadí politické situace v zemi.

a Česká republika Film měl premiéru v Asii 53 Mezinárodní filmový festival Indian (IFFI), probíhající v Goa.

Film podle něj vypráví příběh 23letého muže, který se vrací do svého rodného města, aby se staral o svou matku, a objevuje nebezpečnou pravdu o minulosti své rodiny a temném odkazu místní komunity.

Jan Brezina v úterý o historii své země řekl, že Česká republika se před 30 lety transformovala ze socialistického systému na kapitalistický.

„Byl to průšvih. Všechny nemovitosti, které byly ve státním vlastnictví, byly zprivatizovány. S tím byly spojené trestné činy. Všechno se to stalo před třiceti lety. Ale pořád to má nějaký dopad i teď. Takže moje myšlenka byla: Podívejte se, jak to je vnímaná Mladá generace v České republice dnes.

projekt Marek Novák Uvedl, že film bude v Česku uveden na jaře nebo v zimě příštího roku.

Když mluvil o filmovém trhu ve své zemi, řekl, že není užitečné porovnávat Indii a Česko z hlediska velikosti filmového trhu. „Jsme zemí s pouhými 10 miliony obyvatel a produkujeme 30 až 35 celovečerních filmů ročně.“ Marek Nowak

Marek také informoval, že v období po pandemii bylo velké množství nevyřízených filmů čekajících na uvedení v jeho zemi, protože každý týden mělo pět až šest premiér. Takže tým Earhart chce počkat, až tento nával odezní.

„Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník.“