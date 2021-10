Nekrolog Faye Phillips (1943 – 2021) – Lincoln, Severovýchod

Faye (Copps) Philips

12. října 1943 – 29. října 2021

Faye Marie Phillipsová (78) z Lincolnu zemřela 29. října 2021 ve svém domě v Lincolnu. Faye se narodila 12. října 1943 rodičům Lemaire a Agnes (Belohlavi) Kubisovým v Kubisově domě západně od Wilburu. Poté, co se rodina přestěhovala na Krétu, začala Faye vzdělávat se v krétském školském systému a promovala v roce 1963. Hned po promoci se provdala a brzy se jí narodila rodina tří dětí po schodech. Poté, co se stala samoživitelkou, byla výchova dětí prioritou číslo jedna.

Vždy silná a nezávislá, zatímco vychovávala svou rodinu a pracovala na plný úvazek, dokázala dosáhnout svého cíle získat vysokoškolské vzdělání na UNL s učitelským titulem. Protože peněz bylo málo, odmítla učitelskou pozici, aby mohla pracovat na lépe placeném místě na poště v Lincolnu, kde pracovala více než 30 let až do odchodu do důchodu. Rodina byla vždy jejím životem a vytvořila mnoho tradic, ve kterých její děti pokračují dodnes.

Odchází za ní truchlit: dcera Chris (Steve) Walbridge, syn Rick (Stacy), dcera Cindy (Gordon) Marshall, 10 vnoučat, 14 pravnoučat, sestry Jenny Snyder a Vicki Kubis, bratr Allen (Shirley) Kubis, strýc a teta Steve a John Bluehlavey a 8 dcer a synovců. Kromě toho opouští partu celoživotních přátel i novějších ze školy, pošty a starých partnerů.

Rodinná bohoslužba se bude konat později. Její ostatky budou pohřbeny na rodinném pozemku na Wilburově českém hřbitově kousek od jejího rodného domu. Kondolence lze zanechat online na www.lincolnccfh.com