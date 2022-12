Nejlepší a nejinovativnější telefony roku 2022

obrázek : Florencie Ion/Gizmodo

Pokud jde o smartphony, posledních pár let stagnovalo, bez ohledu na to, pro koho tyto telefony pořídíte. Po celou dobu, kdy jsme byli uvězněni ve svých domovech, nebylo potřeba nejnovějších a nejlepších, protože svět se zpomalil do relativního plazení. Vylepšené specifikace a lepší fotoaparát se zdály být ve srovnání s čímkoli třetí.

Poté, co jsme se začali posilovat a vracet se do práce, bylo opět důležité mít schopný smartphone. Dokonce jsem se letos cítil inspirován k upgradu, jednoduše proto, že jsem měl pocit: „Pokud budu ještě někdy ve světě, raději budu mít telefon, který fotí, a nebudu je muset upravovat pokaždé, když chci. sdílet je.“

Rok 2022 nebyl rokem, kdy by lidé, kteří dříve nebyli připraveni na upgrade, byli přesvědčováni, aby přešli na skvělou novinku, ale byl to skvělý rok na upgrade, pokud už k tomu máte sklony. Například iPhone 14 Pro nejen stříkal vodu, ale místo toho zdůrazňoval směr Applu a dokázal být první na stole, pokud jde o funkce, jako je satelitní připojení a plné přijetí protokolu eSIM. A zatímco Pixel 7 Pro od Google stále kraluje svými schopnostmi fotografování, skládací zařízení Samsung ve srovnání s každým jiným telefonem Android bledne.

Rok 2022 se snažil být vzrušujícím rokem a z velké části nás bavil natolik, že jsme se těšili na to, co je na obzoru. Výhled smartphonů na příští rok se zdá být příliš lákavý na to, aby se neupgradoval. Než však budeme přemýšlet o budoucnosti, měli bychom nejprve ustoupit a podívat se, jak daleko jsme se dostali.