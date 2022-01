Český think tank otevírá pobočku Taipei | Tchajwanské zprávy

TAIPEI (Taiwan News) – Evropské centrum hodnot (EVC) pro bezpečnostní politiku, český think-tank, v pátek (28. ledna) formálně otevřelo svou kancelář v Tchaj-peji, čímž posílilo evropskou přítomnost na Tchaj-wanu.





Slavnostní otevření se konalo v jeho nové kanceláři v coworkingovém prostoru JustCo v okrese Songshan za účasti ministra zahraničí Josepha Wu (釗 燮), ředitelky Amerického institutu na Tchaj-wanu Sandry Oudkirk, českého zástupce Patricka Rumlara, prezidenta nadace Prospect I-Chung Lai (賴怡忠) a zúčastní se generální ředitel Institutu pro výzkum národní obrany a bezpečnosti Čchen-wej Lin (成 蔚).





Wu zahájil ceremoniál poukazem na to, že jde o první český a druhý evropský think-tank, který zřídil kancelář na Tchaj-wanu. Řekl, že tento úřad „je příkladem toho, čeho lze dosáhnout, když pulzující demokracie spolupracují tím, že budou stát bok po boku.“





Přestože jsou Česká republika a Tchaj-wan vzdálené tisíce mil s odlišnými kulturními kořeny, „spojuje nás společná vášeň pro svobodu a demokracii,“ řekl Wu. Tyto sdílené principy tvoří pevný základ, na kterém můžeme rozvíjet přátelství mezi různými veřejnými a soukromými sektory a pracovat solidárně proti expanzi autoritářství, dodal.





Ministr zahraničí řekl, že je jeho upřímnou nadějí, že kancelář EVC Taipei může sdílet své odborné znalosti s výzkumníky a institucemi na Tchaj-wanu. Vyjádřil přesvědčení, že budoucí výměny přinesou „cenné poznatky a praktická protiopatření k boji proti hybridním hrozbám dezinformací, kybernetických útoků a ekonomického nátlaku“.





Wu pozval mezinárodní komunitu, aby provedla akademické výměny na Tchaj-wanu.





Výkonný ředitel EVC Jakub Janda řekl, že co se týče autoritářství, appeasement nefunguje.





Janda řekl, že jednota je klíčem k tomu, abychom čelili nepřízni osudu. Zdůraznil, že čím více zemí Tchaj-wan podporuje, tím omezenější jsou hrozby Číny, s odkazem na komentář Raphaela Glucksmana, člena Evropského parlamentu, řekl během návštěvy Tchaj-wanu.





Janda řekl, že Tchaj-wan a Česká republika mají historické a politické podobnosti, což z nich dělá dobré partnery, kteří se mohou jeden od druhého učit.





Ředitel think tanku řekl, že doufá, že přemění EVC na de facto středoevropské centrum, které může pomoci Evropanům, kteří se chtějí dozvědět více o Tchaj-wanu, aby tak učinili. Zmínil také, že think tank hodlá pozvat do Evropy tchajwanské odborníky, aby se podělili o své znalosti s evropskými protějšky.





Většina výměn by se týkala otázek politiky, obrany a bezpečnosti informací, dodal.





Janda řekl, že podpora Tchaj-wanu je „správná věc“, protože je nutné budovat aliance na pomoc těm, kteří čelí obrovskému tlaku. Zdůraznil také, jak je důležité pomáhat činy a nejen slovy.





EVC je nadstranický think tank zaměřený na ochranu „liberální demokracie, právního státu a transatlantické aliance České republiky“. Usiluje také o obranu Evropy před vlivy Ruska, Číny a islámských extremistů. oficiální webové stránky.