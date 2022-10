Brzký nárůst počtu respiračních virů u dětí způsobuje v některých nemocnicích zmatek

CNN

Nárůst respiračních onemocnění u dětí začíná tlačit na nemocnice.

Brzký nárůst aktivity sezónní chřipky byl hlášen ve většině Spojených států, přičemž jihovýchodní a jiho-centrální regiony hlásí nejvyšší úrovně chřipky, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA.

Nemocnice navíc zaznamenávají nárůst případů respiračního syncyciálního viru nebo RSV, běžného nachlazení, které může být spojeno se závažným onemocněním u malých dětí a starších osob.

Connecticutská dětská nemocnice v Hartfordu je přeplněná kvůli pediatrickým přijetím pro RSV, WTNH zprávy.

„Přijetí RSV v Connecticutské dětské nemocnici vzrostlo,“ řekla CNN Monica M. Buchanan, vrchní ředitelka strategické a podnikové komunikace v Connecticutské dětské nemocnici. „Říjen byl pro tento virus jako nikdy předtím.“ „Náš průměr byl někde od 15 do 25 limitů [Emergency Department] noci za poslední dva týdny.“

Buchanan řekl, že vedoucí nemocnice se setkali s ministerstvem veřejného zdraví v Connecticutu a Národní gardou, aby zahájili logistické přezkoumání umístění mobilní polní nemocnice na trávník a další práce jsou naplánovány na čtvrtek, aby bylo možné určit konečné rozhodnutí a získat souhlas.

„Určitě na severovýchodě, myslím, že je to bezprecedentní. Nikdy předtím jsme to neviděli a přináší to výzvy,“ řekl Dr. Juan Salazar, výkonný viceprezident a praktický lékař v Connecticutské dětské nemocnici. WVIT. „Protože všichni přicházejí v tak velkém počtu, je pro nás výzvou, abychom byli schopni do nemocnice dostat každého, kdo potřebuje být hospitalizován tak, jak to běžně děláme.“

Údaje z dohledu shromážděné CDC jasně ukazují a Výška v RSV Celostátní případy v posledních týdnech, přičemž případy zjištěné testy polymerázové řetězové reakce (PCR) se za poslední dva měsíce ztrojnásobily a dosáhly vrcholu v loňském roce. Program sledování Centers for Disease Control (CDC) zachycuje údaje ze 75 okresů, které představují asi 9 % celkové populace USA.

Nárůst případů také přichází dříve v roce, než lékaři obvykle očekávají.

„Měli jsme určitý druh sezónnosti pro různé viry,“ řekl CNN doktor Thomas Murray, dětský specialista na infekční onemocnění a odborný asistent na Yale University School of Medicine. WFSB. „Stejně jako současný virus, respirační syncyciální virus nebo RSV přijde v prosinci a odejde a následuje chřipka, odejde a další. Zdálo se, že se stalo s Covidem, že teď všichni kolují stejný čas.“

Totéž platí pro chřipku.

„Tady jsme v polovině října – ne v polovině listopadu – již vidíme sporadické případy chřipky, dokonce i případy nemocniční chřipky, po celé zemi,“ řekl Dr. William Schaffner, profesor v oddělení infekčních nemocí ve Vanderbilt University Medical Center a lékařský ředitel National Foundation for Infectious Diseases, řekl CNN.

CDC říká, že každoroční očkování proti chřipce je nejlepší způsob, jak se před chřipkou chránit, a doporučuje, aby se každý ve věku 6 měsíců nebo starší nechal očkovat proti chřipce.