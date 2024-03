Rwandský Bill: Vláda utrpěla pět porážek ve Sněmovně lordů

před 6 hodinami

Legislativa by považovala Rwandu za bezpečnou zemi, do které lze posílat žadatele o azyl, ve snaze zabránit tomu, aby deportace byly vykolejeny odvoláním.

Ministři představili návrh zákona koncem loňského roku poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že plán poslat blíže nespecifikovaný počet žadatelů o azyl do této východoafrické země byl nezákonný.

Kritici, včetně některých konzervativců, však tvrdí, že by to ohrozilo lidi a také by to podkopalo nezávislost soudů.

Ministr vnitra lord Sharpe z Epsomu uvedl, že smlouva, která nahradila dřívější dohodu, by znamenala, že neexistuje riziko, že by lidé vyslaní do Rwandy byli posláni zpět do svých domovských zemí, kde by mohli čelit pronásledování.