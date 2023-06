Český křídelník Seattle Kraken Eduard Saleh je na 20. místě

Seattle Kraken pokračoval ve svém prvním vystoupení v play off tím, že do organizace přidal dalšího střelce Eduarda Sale, křídelníka z HC Kometa Brno v České republice, který byl vybrán jako 20. celkově na draftu NHL 2023.

Sale (vyslov Shala) byl v letošním draftu považován za nejlepšího českého kandidáta a byl hodnocen jako čtvrtý nejlepší mezinárodní bruslařský vyhlídkový kandidát. přes ESPN. EliteProspects.com ohodnotil Sale jako 25. nejlepšího kandidáta v draftu 2023 a Hokejové novinky Prodej byl 15. nejlepší vyhlídkou v draftu.

Prodej je 6 stop-2 a 174 liber s výstřelem pro levou ruku. V uplynulé sezóně zakončil se 14 body (sedm branek a sedm asistencí) ve 43 zápasech s HC Kometa Brno, která hraje českou extraligu, nejvyšší hokejovou ligu země.

Sale je třetí volbou v prvním kole v historii Seattle Kraken, která se připojila k druhému místu Mattyho Benierse v roce 2021 a Shane Wrightovi z roku 2022. Beniers vyhrál v minulé sezóně Calder Trophy jako nejlepší nováček NHL.

Sale pomohl dovést Českou republiku ke druhému místu na letošních světových juniorech, kde se svými krajany propadl Kanadě v čele s Wrightem. V sedmi zápasech na turnaji na začátku tohoto roku zaznamenal Sale jeden gól a pět asistencí.

Zde je to, co EliteProspects.com řekl o prodeji V jejich průvodci návrhem:

„Je to výjimečně zručný přihrávač, který dokáže propíchnout puk vrstvami, aby se dokonale spojil se svými spoluhráči. Jako střelec může Sale odrazit jednu nohu z kruhu pro vhazování a vystřelit puk přímo do sítě s perfektní mechanickou formou. Ne Neslevujte ani ze Saleových rukou.Jeho schopnost zkombinovat obtížné přihrávky a zamíchat svůj první dotek do efektivnějších manipulačních pohybů v rychlosti je přes střechu.

Podle TSN Jeffa MarkaOčekává se, že Sale bude hrát příští rok za Barrie Colts z OHL.

S prodejem jako výběrovým úředníkem nyní Kraken počká do čtvrtečního rána, aby mohl pokračovat ve své draftové třídě. Seattle je vyzbrojen třemi výběry ve druhém kole. Více o kapitálu draftu Krakena se můžete dozvědět na níže uvedeném odkazu.

