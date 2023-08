Český pivovar získal ocenění Evropské dědictví

Pivovar Lobec je jedním z 30 památkových projektů oceněných letos cenou Evropské dědictví / Europa Nostra.

Pro českého architekta Pavla Brozu byla obnova zchátralého objektu historické hodnoty dětským snem, který si vypěstoval při rodinných prohlídkách starobylých památek.

Příští měsíc si v Benátkách odveze Velkou cenu evropského dědictví za rekonstrukci rozlehlého, opuštěného pivovaru na pokraji úplné zkázy.

Renesanční výspa Lübecku, vesnice severně od Prahy, nyní opět vyrábí pivo poté, co architekt a jeho žena vložili všechny peníze do vysoce rizikové investice.

S roční produkcí téměř 100 000 litrů piva se zdá, že pivovar v zemi známé svou láskou k pivu vzkvétá.

Česká republika vede světový žebříček s roční spotřebou piva 139 litrů na hlavu a v posledních desetiletích zaznamenala vznik stovek minipivovarů.

„Nebylo to vůbec roztomilé ani pohodlné,“ řekl 46letý Broza agentuře AFP, když manželé narazili na zchátralý pivovar a v roce 2007 ho koupili.

„Vládla atmosféra zmaru a rozkladu,“ dodal.

Několik set let starý pivovar vyráběl v dobách největší slávy na počátku 20. století přes milion litrů piva ročně.

To vzkvétalo až do druhé světové války, ale bylo znárodněno, když komunisté převzali moc a proměnili se ve sklad produkce, garáž pro traktory, dílny a byty.

Areál chátral, po komunismu několikrát změnil majitele a majitelé jej využívali jako stavební materiál.

Squatteři dokončili práci, spálili prkna na podlaze a některé budovy považovali za záchod.

„Přežily pouze dvě vodní nádrže, protože byly příliš velké na to, aby se daly unést,“ řekl Broza.

Manželé začali s rekonstrukcí, využili svých úspor, bankovních úvěrů a dotací místních úřadů a Evropské unie.

„První etapa byla nejtěžší a určitě to vypadalo jako velmi velký úkol,“ řekl Broza.

Při hledání investice, která změní hru, se rozhodli prodat svůj pražský byt a v roce 2014 se přestěhovat do Lübecku.

O rok později konečně otevřeli svůj pivovar a restauraci.

„Pivovar je ziskový už osm let,“ řekl Broza. „Letos jsme žádnou podporu nepotřebovali.“

Mistr sládek – místní nadšenec – vyrábí standardní spodně kvašené ležáky, ale také ležáky, ležáky a dokonce i krupicové koření bylinkami pěstovanými na vesnické zahrádce.

Pivovar je oblíbeným místem cyklistů, nabízí prohlídky Prouzy, slouží také jako místo pro koncerty a výstavy.

Pivovar Lobec je jedním z 30 památkových projektů oceněných letos cenou Evropské dědictví / Europa Nostra.

Jeho organizátoři vyzdvihli projekt „Odvážný“ jako „příklad úspěšného projektového řízení s omezenými finančními prostředky.

„Pivovar vrátil život do vesnice… (která) společensky vzkvétá.“

Starostka Zuzana Pavlíková Šimonková uvedla, že pivovar inspiroval některé sousedy k rekonstrukci svých domů.

„Je to určitý druh motivace a musíme obdivovat, čeho rodina Broza dosáhla,“ řekla agentuře AFP.

Pavel Broza o sobě říká, že je „vedoucí, uvaděč, zahradník, údržbář a uklízeč“ — ze všech profesí je neustále v pohotovosti.

Manželé, kteří mají tři děti, se nyní zaměřili na historickou vilu pro další rekonstrukci.

„To je to, k čemu jsme byli vycvičeni a co bychom měli dělat,“ řekl Broza. „Zachraňte staré domy, nesmlouvejte s kuchařem a sbírejte nádobí a servírujte pivo. A myslím, že to dokážeme.“