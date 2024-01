Apple nyní zákazníkům posílá platby iPhone Batterygate

Platby pro uživatele iPhonů jsou konečně na cestě v rámci vyrovnání 500 milionů dolarů společnosti Apple za spor o omezení „Batterygate“. Uživatelé iPhonů, kteří v rámci případu podali žádost, obdrží platbu ve výši přibližně 92,17 USD za každou žádost. To by pro některé lidi mohlo mít za následek celkové výplaty téměř 1 000 USD.

Tapeta „baterie door“ pro iPhone

Žaloba obvinila Apple, že podvádí spotřebitele tím, že záměrně zpomaluje výkon iPhonů, protože jejich baterie stárnou. Apple v reakci na to vydal oficiální omluvu, zlevnil výměny baterií a uživatelům poskytl možnost funkci vypnout. Apple navíc do iOS zavedl nové funkce, které pomáhají snížit dopad zhoršování stavu baterie v průběhu času.

Apple v tichosti zavedl omezení výkonu jako způsob, jak zabránit neočekávanému vypnutí vašeho iPhone. Stalo se tak poté, co bylo zjištěno, že baterie iPhonu si nedokážou udržet maximální výkon, když stárnou. Apple to však zavedl jako součást iOS 10.2.1 v únoru 2017, aniž by zákazníky o změně řádně informoval.

Platby jsou konečně na cestě

Apple souhlasil, že zaplatí toto vyrovnání ve výši 500 milionů dolarů v březnu 2020, ale stále popírá jakékoli pochybení. Z 500 milionů dolarů připadá 310 milionů dolarů spotřebitelům. To se rovná výplatám přibližně 92 USD za nárok pro uživatele iPhone.

Pokud nyní nepodáte žalobu, abyste se připojili k žalobě, je příliš pozdě tak učinit nyní. Termín je stanoven na 6. října 2020. Pokud vlastníte iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus nebo iPhone SE, můžete uplatnit reklamaci na každé z těchto zařízení.

Jako poprvé spatřený předtím MacRumors, první platby ve výši 92,17 $ od společnosti Apple jsou nyní na cestě ke spotřebitelům v rámci vyrovnání. To je v souladu s Slíbený harmonogram vypořádání První platby půjdou spotřebitelům někdy v lednu.

na sociálních sítích Michael Burkhart sdílel Snímek obrazovky zobrazující šest plateb po 92,17 $. Mnoho dalších uživatelů iPhonů se také ozvalo a uvedlo, že dnes obdrželi své platby.

Pokud úspěšně podáte nárok – nebo několik! – V rámci této žaloby si kupte o víkendu něco pěkného!