Praktické školení s kompletní kopií paprskové stopy hry Super Mario 64 • Eurogamer.net

Příchod hardwarově akcelerovaného sledování paprsků vedl vývojáře k tomu, aby často přijali hybridní přístup, který kombinuje standardní techniky tečkování s pečlivě nasazenými funkcemi RT. Hry zcela vysledované laserem je málo a jsou daleko od sebe, ale revize desítek let staré klasiky a jejich zavedení s úplným upgradem RT spadají do výkonové obálky dnešního grafického hardwaru. Quake 2 RTX jsme již viděli a dnes můžeme odhalit rané práce na celorámové verzi klasické N64, Super Mario 64.

Níže uvedené video ukazuje více než půl hodiny hraní převzatého z časného technologického náhledu Super Mario 64 RT, předělání hry na PC, které nahrazuje veškeré osvětlení a odrazy ve hře s RT efekty. Pro hru máme poněkud proprietární verzi sestavenou ze zdrojového kódu poskytnutého autorem Miluji tě S dalšími položkami poskytnutými Představujeme 96„Projekt, jehož cílem je zlepšit formy a textury v Super Mario 64 tak, aby odpovídaly estetice SGI, která byla dříve představena v před vydáním Nintendo 64. Projekt SMT64RT byl dnes uvolněn pro veřejnost s rozšířením Technický náhled K dispozici ke stažení.

Alex Battaglia a John Linneman zvládají časné sestavení SM64RT – plně ray-traced verze Nintendo Classic, pracující zde na PC s RTX 3090.

Nejprve pár slov o původu portu PC pro Super Mario 64. Původní N64 byl dekompilován a zpřístupněn zdrojový kód, což vedlo k řadě portů pro různé platformy, včetně – ironicky – Nintendo Switch. Jelikož se jedná o otevřený zdroj, přispěvatelům se doporučuje, aby vydali své vlastní hroty a přidali do hry funkčnost, což je přesně to, co zde Darío udělal se svým vydáním sledovaným paprsky. Pokud jde o právní aspekty, zdrojový kód je snadno dostupný a jsou to jen přibalené spustitelné soubory, které mají tendenci dráždit Nintendo. Je zcela možné spustit velmi dobrý port pro PC ze Super Mario 64 a této nové alternativy RT, ale budete si muset kód zkompilovat sami.

Verze Super Mario 64 sledovaná paprskem je ve velmi rané fázi vývoje a vidí, že vývojář vyměnil celý systém osvětlení za verzi RT, která poskytuje osvětlení v reálném čase v celém světě s vysoce přesvědčivým odrazem světla až do odstínů Marioův kostým, který mu zastínil kůži. Stíny RT jsou také přidány přirozeně, ale původní 2D bitmapové stíny jsou také zachovány – protože byly původně vyvinuty společností Nintendo pro herní účely. Navíc některé prvky původní herní scény byly 2D rastrové obrázky, které původně nebyly vhodné pro sledování paprsků. To je místo, kde projekt Render96 mění náš design, takže aspekty hry, včetně stromů, nyní dostávají plné 3D modely, navržené tak, aby napodobovaly přehlídky časové osy SGI a připomínaly styl, který viděli přehlídky doby, jako je Reboot.

Ačkoli pro projekt bylo ještě příliš brzy, bylo již provedeno mnoho práce, až do úrovně, kdy úrovně potřebovaly nové, ručně umístěné světelné zdroje, aby RT osvětlení fungovalo. V exteriéru je hlavním zdrojem světla samozřejmě slunce – velmi velká světelná koule umístěná na obloze. Kromě osvětlení krajiny to znamená také přesné vykreslení stínů slunce, jejichž plynulost závisí hlavně na velikosti koule. Materiály se rozlišují podle jejich odrazů a na druhém konci je možné vidět RT odrazy, které jsou jemné nebo zrcadlové. Průhledná voda a odrazy brány však? žádný problém.

Spolu s Quake 2 RTX je SM64RT skvělým způsobem, jak oživit staromódní hru pomocí nejnovější špičkové technologie displeje. Byly oznámené plány od Nvidie, které by viděly Lightspeed Studios upgradovat více starých PC titulů na plný stav RT – o tom jsme už nějakou dobu neslyšeli, ale o tom se dozvíme úplně později.