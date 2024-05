Kanada se ve finále mistrovství světa v hokeji žen utká s úhlavním rivalem Spojenými státy

Kanada loni přišla o zlatou medaili na mistrovství světa v ledním hokeji se Spojenými státy, takže poetická spravedlnost bude myslet na kanadské hráčky v neděli v Utica v New Yorku.

Obě země se utkají o mezinárodní prvenství v ženském ledním hokeji v Adirondack Bank Center rok poté, co Spojené státy zdvojnásobily Kanadu 6:3 a získaly zlatou medaili v Bramptonu, Ont.

Kanadský útočník Blair Turnbull řekl: „Naším cílem zítra je vyhrát.“ „Nezáleží nutně na tom, že jsme ve Státech, ale myslím, že to bude trochu zvláštní vzhledem k tomu, že nás loni doma porazili.“

Kanada a Spojené státy se ve 23. finále mistrovství světa utkají o zlatou medaili v 17 hodin SEČ.

Kanaďané porazili v sobotu v semifinále Čechy 4:0 a Spojené státy Finsko 5:0.

Obránce Jocelyn Larocque zaznamenal v semifinále Kanadu gól a asistenci. Jejím cílem bylo druhé místo 35leté hráčky z 10 účastí na mistrovství světa.

Turnbull a Sarah Villiers také dvakrát skórovali při výhře Kanady.

Ann-Renee Desbiens zaznamenala proti Kanadě 9 zákroků, takže ve hře o zlato nebude opotřebovaná. Její česká protějšek Klára Beslarová se ve ztrátě zastavila o 43 ran.

Sledujte, jak Kanada na mistrovství světa žen v hokeji porazila Českou republiku 4:0:

Kanada se utká se Spojenými státy o zlatou medaili poté, co porazila Českou republiku na mistrovství světa v hokeji žen Předpokládaná nejlepší volba PWHL Sarah Feller završila skóre, když Kanada porazila Českou republiku 4:0 v semifinále mistrovství světa žen v Utica v New Yorku.

Clarke a Larocque se stali 14. a 15. hráči na soupisce Kanady, kteří na turnaji skórovali.

Americká útočnice Taylor Hayes věří, že mít v neděli za svým týmem domácí publikum je výhodou.

„To, že lidé komunikují s jiným týmem a podobně, to je další věc, o které jsme mluvili v médiích,“ řekl Hayes. „Je to něco, co nemůžeme ovlivnit a ostatní týmy nemohou ovlivnit, ale je to v našem zájmu.“

Američané v pondělí ve skupině A porazili Kanadu 1:0 po prodloužení v nejrychlejším a nejtěžším zápase všech dob mezi oběma zeměmi.

30 hráček na dvou soupiskách je ve své první sezóně v ženské profesionální hokejové lize a zbytek hraje v NCAA.

Flotilní Spojené státy si opět budou chtít vzít čas a prostor a donutit Kanadu ve všech třech regionech k rychlému rozhodování s pukem.

„Řekl bych, že pondělní zápas byl pravděpodobně nejrychlejší hrou, do které jsem kdy byl zapojen, takže to byla velká zábava,“ řekl LaRocque. „Nevidím, že by to zítra nebylo stejné.“

Rivalita, když nosíte ten kanadský a americký dres, to dává najevo, a zvláště na mistrovství světa to zvyšuje úroveň soutěže.

Kanadský seznam je starší s průměrným věkem 28 let ve srovnání s 24 lety ve Spojených státech

„Možná, že proti tomu, co si spousta lidí myslí, se nedíváme na soupisku, kterou Američané vystavili, a pak naši soupisku neupravujeme, aby tomu odpovídala,“ řekl kanadský trenér Troy Ryan.

„Vybíráme nejlepší hráče, o kterých si myslíme, že jsou k dispozici. Bez ohledu na to, co se zítra stane, mohu se 100% jistotou říci, že vyberu přesně stejnou sestavu.“

Villiersová, nejužitečnější hráčka turnaje 2023, vstřelila v sobotu ve třetí třetině svůj druhý gól na turnaji.

Její spoluhráčka a kapitánka Marie-Philippe Poulinová sice na turnaji nevstřelila ani jeden gól, ale hrála s převahou, aby soupeře překonala. V sobotu pozdě v semifinále nastoupila do souboje s Češkou Noemi Neubauerovou.

Poulin vynechal před reprezentační přestávkou tři zápasy v PWHL Montreal a pro nezveřejněné zranění přišel před turnajem o výhru nad Finskem před turnajem.

„Miluji džem, který nabízíš,“ řekl Ryan. „Měl jsem s ní v hotelu krátký rozhovor o tom, jak by našla způsob, jak ovlivnit hru tak či onak. Pokud její nohy nejsou tam, kde byly předtím na této akci, myslím, že najde způsob ovlivnit hru.“

„Některé hry, které děláte s Villiersem, jsou kouzelné a myslím, že si najdou cestu.“

Přesilová hra Kanady by měla být na programu v neděli poté, co v turnaji odehraje 1:16.

„Dokud to jde správným směrem, pokud z toho neztratíte dynamiku, moc se nestresuji, když neskórují na základě krátkého vzorku,“ řekl Ryan.

O třetí bronz v řadě se Češi pokusí v neděli, když se ve 13:00 SEČ střetnou s Finskem.