Coco Gauffová se do finále US Open dostává po 49minutovém zpoždění kvůli protestům

Coco Gauffová se dostala do finále US Open, porazila Češku Karolínu Muchovou a 49 minut prohrávala kvůli demonstrantovi, který přilepil nohy k zemi.

Devatenáctiletý Gauff porazil v semifinálovém utkání plném chyb Muchovou nasazenou jako 10. 6:4, 7:5.

V sobotním finále se šestá nasazená Gauffová utká s druhou nasazenou Arynou Sabalenkovou z Běloruska, která v semifinále, které skončilo 1:1, porazila Američanku Madison Keysovou 0:6, 7:6 (1), 7:6 (5). Páteční ráno.

Sabalenková, která se příští týden poprvé vyšvihne na první místo, ve svých pěti zápasech před semifinále prohrála jen 21 zápasů.

Los US Open: štíhlý | muži

Gauffová se ve svém druhém velkém finále bude snažit ukončit nejdelší sucho o titul ve dvouhře na grandslamu v historii USA (od té doby, co Sofia Keninová vyhrála Australian Open 2020, poslední velký turnaj předtím, než pandemie COVID-19 dočasně zastavila tento sport) .

„Je toho hodně k oslavě, ale mise ještě není dokončena,“ dodala.

Utkání Gauffa a Muchové bylo zpožděno o 49 minut v první polovině druhého setu.

Nejméně tři demonstranti oblečení Trička s nápisem „Eliminate Fosil Fuels“ Způsobil nepříjemnosti. Nejméně jeden demonstrant si přilepil nohy na betonovou podlahu, což způsobilo velmi dlouhé zpoždění, které vedlo k tomu, že hráči opustili hřiště.

„Šílená věc je, že jsem si dnes ráno řekl: ‚Vsadím se, že ve finále budou protesty proti klimatickým změnám‘,“ řekl Gauff ESPN s odkazem na podobné protesty na French Open a Wimbledonu. „Nemyslel jsem si, že bude v semifinále.

„Ten ochranka říkal, že to může být pět minut. Může to být hodina… Bral jsem to jako zpoždění deště.“

Před odložením byli oba ze zápasu v prvním setu. Gauff vedl 5:1, pak měl dva brejky, pak zlomil Muchovou v lásce, aby to vzal (na čtyři chyby od Muchové).

Gauff měl v prvním setu čtyři vítěze za 12 nevynucených chyb (skončil 13:25). Muchová měla tři vítěze za 17 nevynucených chyb (skončila s 15 ku 35).

Gauffová držela podání, aby otevřela druhý set před rozladěním. Muchová to konzultovala se dvěma lidmi, kteří vypadali jako zdravotníci na začátku zpoždění.

„Necítila jsem se tak od začátku do konce,“ řekla Muchová. „Necítil jsem se na kurtu dobře.“

Při pokračování si hráči vyměňovali podání, dokud se Jove Muchova nedostal do vedení 5:3. Gauff byl poté zlomen při podání na zápas, čímž promarnil zápasový bod. Muchová pak zlomila o dvě hry později svůj šestý mečbol, když vyhrála o 40 kol na předchozí bod.

Gauffová, vicemistryně French Open 2022, je nejmladší hráčkou, která dosáhla druhého grandslamového finále dvouhry od Marie Šarapovové v roce 2006. Je nejmladší Američankou, která dosáhla dvou velkých finále od Andrey Geigerové v roce 1983.

„Když jsem hrál finále French Open, myslím, že jsem se příliš soustředil na očekávání, že musím vyhrát,“ řekl Gauff, který ve finále French Open prohrál s tehdejší nasazenou jedničkou. 1 Iga Swiatek 6-1, 6-3. „Nemyslím si, že jsem tehdy věřil v sebe.“

Muchová, 27, dosáhla kariérního maxima po roce odrazu poté, co vypadla z top 200 během zranění sužovaného roku 2022.

Na French Open byla vicemistryní a dostala se do finále posledního turnaje na vysoké úrovni před US Open, kde prohrála s Gauffovou 6-3, 6-4 (pro Gauffův největší titul v její mladé kariéře).

US Open pokračuje v pátek semifinále mužů: druhý nasazený Novak Djokovič versus 47. nasazený Američan Ben Shelton a první Carlos Alcaraz versus třetí Daniil Medveděv.