Spojené státy se utkají se Švédskem o světové juniorské zlato poté, co USA porazily Finsko a v Česku ovládly Švédsko.

GOTHENBURG, Švédsko (AP) – Švédsko hraje se Spojenými státy o zlato na mistrovství světa juniorů v hokeji.

Jonathan Leckerimäki skóroval při přesilovce ve třetí třetině, než přidal pojišťovací gól, když domácí ve čtvrtek porazili Českou republiku 5:2.

Bývalý český brankář Michael Hrabel z Vancouveru Canucks vyrovná v 17:14 s náskokem prvního muže Švédska na 2:2.

Noah Ostlund vstřelil po osmi minutách svůj třetí gól pro hráče do 20 let a zvýšil na 4:2. Do té doby Lekerimäki skončil šestý v čase 1:02 a dostal se na čelo skandinávské arény.

USA porazily Finsko o dva góly 3:2 a zajistily si další místo v pátečním finále.

Finové a Češi hrají v pátek o bronz.

„Bude to hodně legrace,“ řekl Lekkerimaki o hře o zlatou medaili. „Velmi vzrušující.“

Axel Sandin Pellicka a Theo Lindstein zaznamenali za Švédsko každý gól a asistenci, zatímco Ostlund připravil Leckerimagimu druhý zápas o další dvoubodový výkon. Hugo Havelid předvedl 23 zákroků.

Navzdory dlouhému seznamu soupisek nabitých talenty vyhráli Švédové mistrovství světa juniorů pouze dvakrát, přičemž poslední triumf země přišel v roce 2012 poté, co ovládli pole v roce 1981.

Švédsko hrálo finále před svými domácími fanoušky v letech 1993 a 2014, ale v obou případech získalo stříbro.

„Je zvláštní mít šanci přivézt domů zlato,“ dodal Sandin Bellica. „Úžasná příležitost.“

Za Česko skórovali Matthias Melovski a Tomáš Cibulka Ve čtvrtfinále porazil Kanadu 3:2. Hrabal zastavil 26 střel.

Finsko ve čtvrtečním druhém semifinále poskočilo do vedení 2:0 a Američané, kteří po posledním vítězství v roce 2021 usilovali o šesté zlato, odpověděli vteřinou.

Cutter Gauthier později vstřelil gól v přesilové hře, protože USA zůstaly jediným neporaženým týmem turnaje.

Za USA skórovali Jimmy Snookerud a Will Smith. Za Finy skórovali Oiva Keskinen a Rasmus Kumpulainen.

Švédové, 11násobní stříbrní medailisté, prohráli se Spojenými státy v loňském zápase o bronz v Halifaxu.

