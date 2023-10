Pixel Watch 2 nebudou kompatibilní s originálními pouzdry Pixel Watch

Design hodinek Pixel Watch od Googlu je opravdu skvělý, ale jejich ochrana je něco, co určitě mnozí budou chtít udělat. Navzdory podobnostem však původní pouzdra Pixel Watch nebudou podporovat Pixel Watch 2.

Na první pohled a i při bližším zkoumání vypadají Pixel Watch 2 téměř identicky s původním modelem. Má stejný waterdrop display, stejnou celkovou velikost, skoro všechno. Ale jak se ukazuje, tak se věci mají Prostě Dostatečně odlišné na to, aby přerušily podporu stávajících rozšíření.

Pokud se podíváte Na Amazonu a vyhledejte pouzdra na Pixel Watchmůžete zaznamenat trend mezi některými značkami, které změnily své záznamy tak, že produkty „nejsou určeny pro Pixel Watch 2“. Spigen, Případová vědaOstatní si všimnou rozdílu.

Tak co je za problém?

Jak se ukázalo, úpravy hardwaru na hodinkách Pixel Watch 2, zejména korunky, způsobují, že většina příslušenství, které se na původních hodinkách Pixel Watch nachází, není kompatibilní. To je, pokud obsahuje korunku nebo tlačítko. Je to malá změna a je to špatně vidět, ale vedle sebe můžete vidět, že nová korunka je trochu větší a druhé tlačítko je také trochu jiné. Také jsme si všimli, že na druhé straně bylo přemístěno to, co vypadá jako otvor pro mikrofon.

V zásadě, pokud doufáte, že získáte pouzdro pro Pixel Watch 2, zatím nic nekupujte. A vzhledem k tomu, jak rychle tyto doplňky loni dorazily, nebudete muset dlouho čekat.

Pixel Watch 2 (L) vs. Pixel Watch (R)

