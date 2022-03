„Byl nejlepší v mixování tragédie a komedie,“ vzpomíná Miloš Forman.

Když Miloš Forman získal v roce 1976 Oscara za nejlepší režii za Přelet nad kukaččím hnízdem, jeho řeč obsahovala vtip i vděčnost.

„Když se chci zamyslet nad možnými důvody, proč jsem teď tady, najdu dva důvody. První je ten, že si letos členové Akademie uvědomili, že jsem strávil více času v ústavu pro duševně choré než ostatní.“ .. Druhá by mohla být, no, Amerika je stále velká a krásná země, pohostinná a otevřená.

hasičský míč|Foto: Jaromír Komaric, Barandov Studios

Forman, který ztratil rodiče v nacistických koncentračních táborech, stál o deset let dříve v čele československé nové vlny a vytvořil klasiky jako Lásky jedné plavovlásky nebo Černý Petr.

Současný český režisér Jan Hřebejk považuje Foremanův Hasičský ples za největší počin v celé české kinematografii – a říká, že byl jedinečným umělcem.

„Ze všech režisérů, které znám, si myslím, že byl nejlepší v mixování tragédie a komedie. Filmy jsou mimořádně zábavné.“

„Ať už jsou to jeho české filmy, nebo jeho nejslavnější mezinárodní filmy, jako je Amadeus nebo Kukaččí hnízdo, mají spoustu neuvěřitelně vtipných momentů. Ale také z nich dokáže běhat mráz po zádech.“

Foreman získal svou druhou cenu Akademie za nejlepší režii v roce 1985 za Amadeus a měl úspěch s několika dalšími tituly, včetně The People vs. Larry Flint a Muž na Měsíci.

Amadeus|Foto: Orion Pictures

Přestože šlo o hollywoodskou produkci, Hřebejk vidí přerušenou sérii filmů, které Foreman natočil před přesídlením do Spojených států z komunistického Československa na konci 60. let.

Možná se jeho rané filmy zdály osobnější nebo originálnější. Myslím, že Take Off, který mám rád a kterému rozumím, je jako český nebo evropský film v angličtině.

„Jeho pozdější filmy – Kukaččí hnízdo, Ragtime, Poezie a samozřejmě Amadeus – mají jiný narativní přístup. Ale témata, jeho umělecké mistrovství jsou stejné.“

Novinářka Veronika Bednáchová dělala Foremana několikrát rozhovor, v jeho bytě s výhledem na Central Park v New Yorku a v jeho domě v Connecticutu.

Ačkoli byl režisér známý jako vypravěč, říká, že také projevoval živý zájem o lidi ze všech společenských vrstev.

Miloš Forman|Foto: Alinoe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

„Lidé to opravdu milovali a já vím, že je to něco, co je hluboce zakořeněno v DNA Spojených států – ten druh respektu ke svobodě a obyčejným občanům.“

„Myslím, že to pro něj byl způsob, jak se zbavit všech traumat, nacismu a komunismu, kterým v Evropě čelil.

„Na to tak trochu nepotřeboval žádnou psychiatrickou léčbu – ve Státech se prostě cítil dobře.“

„Proto to bylo perfektní místo k životu a koneckonců i pro jeho českou rodinu.“

Miloš Forman zemřel v dubnu 2018 v Connecticutu ve věku 86 let.