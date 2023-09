„Zachraňte vojína Ryana“ představuje scénu, která je pro česky mluvící diváky obzvlášť trýznivá

Steven Spielberg Zachraňte vojína Ryana Do amerických kin byl uveden přesně před 25 lety, 24. července 1998. Úchvatná úvodní scéna filmu, která obnovuje vylodění v Normandii, když spojenecké síly zaútočí na Francii, zůstává jedním z nejničivějších zobrazení války, jaké kdy byly natočeny.

Tato sekvence obsahuje i výmluvný moment, který by většina amerických diváků nezachytila ​​– ale který hluboce zarezonoval u každého česky mluvícího diváka. Dochází k němu, když spojenecké síly, vedené postavami, které hrají Tom Hanks a Tom Sizemore, po vyčerpávající úvodní sekvenci úspěšně ovládnou pláž Omaha.

Poté, co seržant Horvath ze Sizemore vyzývá k příměří, je zobrazen krátký profil dvou amerických vojáků, kteří čelí dvojici vzdávajících se německých vojáků. Ale místo toho, aby přijali jejich kapitulaci, řekli jim, že nerozumí tomu, co říkají, a zastřelili je.

„Co říkal?“ ptá se jeden z vojáků, když prohledávají mrtvoly. „Hele, myl jsem se na večeři,“ odpoví druhý sarkasticky. Kapitán Hanks Miller chladně sleduje celou scénu. Hrůzy války.

Ale tahle scéna zvláště Pro diváky děsivé Zachraňte vojína Ryana kteří mluví česky. Ve skutečnosti tito dva kapitulovaní vojáci nebyli Němci, jak se Američané (a většina veřejnosti) domnívali, ale Češi odvedení do německé armády proti své vůli.

Jeden z vojáků říká česky: „Prosím, nestřílejte mě.“ „Nejsem Němec, jsem Čech, nikoho jsem nezabil, jsem Čech!“

Zajímavě, Zachraňte vojína Ryana Režisér Spielberg se rozhodl nepřekládat český dialog, který by zdůraznil morálku scény. Na americké publikum to bylo možná trochu moc, ale záhada také staví diváky do kůže spojeneckých sil.

Spielberg se v této sekvenci snažil o autenticitu, do role „vojáka českého wehrmachtu“ dokonce obsadil českého herce Martina Haapa. Hub hrál „slovenského otce“. Titánskýbyla uvedena v předchozím roce a ztvárnila role v inscenacích Prague Shot, např xXx A Růst Hannibala.

kanál YouTube Milovníci historie Scéna se láme s českými vojáky a dalšími momenty Zachraňte vojína Ryana Možná vám uniklo:

Sekvence Omaha Beach Zachraňte vojína Ryana Obsahuje i další české spojení. Protitanková opevnění, která lemují pláže, se nazývají čeští ježci a původně byla vynalezena v Československu v letech před 2. světovou válkou.

Je ironií, že čeští ježci byli nejprve vyvinuti k ochraně hranic Československa a zabránění příjezdu německých tanků. Po zradě Mnichovské dohody, při níž bylo Československo bez boje předáno nacistické nadvládě, však svého cíle dosáhnout nedokázali.