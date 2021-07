Případy COVID-19 rostou v Kalifornii jako delta variabilní spready

Kalifornie zhruba před dvěma týdny znovuotevřela svoji ekonomiku a od té doby byl mezi neočkovanými obzvláště nakažlivý typ viru, což je vývoj, který znepokojil zdravotnické pracovníky a již přiměl okres Los Angeles, aby důrazně doporučil pokračovat v nošení masek uvnitř.

Nejlidnatější případ v zemi má v průměru téměř 1 000 dalších případů denně, což představuje nárůst o přibližně 17% za posledních 14 dní. Úředníci očekávali zvýšení, když byly zrušeny kapacitní limity pro podniky a byla zrušena většina omezení a požadavků na sociální distancování očkovaných osob.

Úředníci veřejného zdravotnictví však tento týden vyvolali poplach, protože mezi neočkovanými, kteří tvoří převážnou většinu nových infekcí, se šířil přenosnější delta typ. Okres Los Angeles, kde žije čtvrtina zhruba 40 milionů obyvatel státu, doporučil v pondělí, aby očkovaní obyvatelé pokračovali v nošení krytí obličeje uvnitř, poté, co zjistili, že asi polovina všech případů byla typu delta.

“Nová vráska v tomto je opravdu tato nová alternativa. Trhá se velmi rychle lidmi, kteří jsou náchylní k infekci, což jsou často lidé, kteří nebyli očkováni,” řekla Kirsten Bibbins-Domingo, profesorka epidemiologie na University of Kalifornie, San Francisco. Právě jsme otevřeli před dvěma týdny, všechno bylo skvělé. “

Guvernér Gavin Newsom zrušil 15. června řadu omezení souvisejících s pandemií po posledním pokusu očkovat více lidí. Každý, kdo má 12 let nebo starší, má nárok na očkování a z této populace bylo 59% plně očkováno a 10% dostalo poslední první dávku.

V okrese Contra Costa, kde je 72% oprávněných obyvatel plně očkováno, začali úředníci nedávno šířit případ viru. sazby V závislosti na stavu očkování. Protože v kraji je vysoká míra zaočkovanosti, počet nových případů koronaviru je obecně nízký, ale neočkovaní obyvatelé zůstávají ohroženi, uvedl dr. Chris Farnitano, úředník krajského zdravotnictví.

Například sedmidenní průměrný výskyt nového viru na 100 000 lidí v kraji byl nedávno 7,0 u těch, kteří nebyli očkováni, a 0,4 u těch, kteří byli očkováni.

“Celkový počet se nezdá být alarmující, ale víme, že existuje skupina populace, která nebyla očkována a stále je vystavena velmi vysokému riziku, a tato celková čísla mohou poskytnout falešný pocit bezpečí, protože se věří, že COVID je stále pod kontrolou, “řekl Varnitano. Šíří se velmi rychle mezi neočkovanou populací.”

V Los Angeles se ve středu potulovala směsice maskovaných a nemaskovaných lidí kolem Lake Echo Park. Williams, který čekal na nedaleký autobus, měl na sobě modrou chirurgickou masku černou látkovou maskou – něco, co očekávala po mnoho dalších let.

69letá žena nebyla očkována, protože má stále obavy z možných dlouhodobých vedlejších účinků. Podporuje nejnovější doporučení své provincie a uvedla, že nechápe, proč by lidé neměli nosit masky, aby chránili ostatní.

„Moje přesvědčení je pro mě stejně důležité jako každý kus oděvu,“ řekla.

V obchodě s dárky v Los Angeles Raven Things Collected, který prodává krystaly, tarotové karty a šperky, byl před pultem vytažen stůl plný zboží, aby se všichni nedostali.

Zaměstnankyně Yesenia Rego uvedla, že se cítí chráněna, protože byla očkována a byla chráněna před klienty. Většina lidí nosí masky, když stejně přijdou, řekla a přidala ty, kteří se zřídka ptají, jestli by měli.

„Už je jim to jedno,“ řekl 23letý Rego, který měl na sobě zelenou látkovou masku.

Míra očkování se v Kalifornii velmi liší. Poštovní směrovací číslo v San Francisku naznačuje, že více než 95% oprávněných osob dostává úplné očkování, zatímco ve venkovských okresech Modoc je podle údajů státu míra 37%.

Úředníci zdravotnictví uvedli, že oblasti s nízkou mírou zaočkovanosti jsou obzvláště ohroženy, protože delta varianta, poprvé hlášená v Indii, se šíří po celých Spojených státech. Varianta – která představuje pětinu nových infekcí ve Spojených státech – byla v červnu nalezena u 15% kalifornských sekvenčních vzorků, což je nárůst z 5% v květnu.

V kraji Orange představuje tato varianta za poslední týden 45% sériových případů, uvedla zástupkyně okresního zdravotníka Dr. Regina Chinseo-Kwong. Řekla, že kontaktní stopaři, kteří se dostanou k lidem s virem, zjišťují, že 95% není imunních, a těch několik, kteří byli očkováni, hlásili mírné příznaky a nebyli hospitalizováni.

„Protože začínáme vidět tyto vysoce přenosné kmeny, je jen otázkou času, než jim opět vystavíme,“ řekla. „Takže otázkou je, jak závažné je onemocnění, když skutečně dostaneš COVID.“

Úředníci veřejného zdraví uvedli, že doufají, že opatření, jako jsou opatření přijatá v okrese Contra Costa, pomohou povzbudit více lidí k injekcím.

„Je to skutečná demonstrace síly vakcíny mimo klinické studie,“ řekl Andrew Noemer, profesor veřejného zdraví na Kalifornské univerzitě v Irvine. “COVID bude hledat neočkovanou populaci. Virus se může nějakým způsobem poskakovat, dokud nenajde hostitele, kterého by mohl nakazit, a to budou neočkovaní lidé.”