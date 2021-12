DC oznamuje první známé případy COVID-19 Omicron Variant; 4 Pozitivní test – NBC4 Washington

DC oznámilo své první potvrzené případy omikronové varianty COVID-19 v neděli poté, co byli čtyři lidé pozitivně testováni, podle DC Health.

Tři ženy a jeden muž, kteří byli očkováni, všichni infikovali variantu v nesouvisejících případech. Ministerstvo uvedlo, že byly oznámeny úzké kontakty.

Jejich aktuální stav a potenciální symptomy nebyly prezentovány. Jedna z žen nedostala posilovač, i když měla nárok. Není známo, zda další tři lidé užili posilovací dávku.

Během svátku Díkůvzdání odcestovaly dvě ženy do Marylandu a Virginie. Třetí žena nedávno navštívila Floridu a New York. DC Health řekl, že muž neměl nedávnou cestovní minulost.

„DC Health chce zopakovat, že by měl být očkován každý ve věku 5 let nebo starší. Každý ve věku 16 let nebo starší, kdo dostal druhou dávku Pfizer nebo Moderna 12. června 2021 nebo dříve, nebo kdo dostal vakcínu Johnson, je podporován.“ & Johnson 12. října 2021 nebo dříve, abychom co nejdříve dostali posilovací dávku,“ uvedlo oddělení.

První známý případ omikronové varianty COVID-19 ve Virginii Byl objeven jen před několika dny, 9. prosince. Maryland oznámil svůj první případ 3. prosince.

Omikronová varianta byla poprvé objevena v Botswaně a Jižní Africe v listopadu. Může se šířit snadněji než jiné varianty, včetně delty, které způsobují téměř všechny případy koronaviru ve Spojených státech

V současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by omikron způsoboval závažnější onemocnění, ale lidé, kteří byli dříve infikováni COVID-19, mohou být náchylnější k opětovné infekci z omikronu.