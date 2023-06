Tiafoe porazil Lichku a zapsal si čtvrtfinále ve Stuttgartu a porazil českého hráče při jeho premiéře

STUTTGART: Třetí nasazený Frances Tiafoe ve svém středečním debutu na Stuttgart Open překonal tvrdošíjný odpor Jerryho Lijeky a porazil Čecha 7:6 (2), 6:4.

Američanka zachránila brejkbol za stavu 4:4 v prvním setu, vyhrála tiebreaker a ve druhém zachránila další dva body, než zabalila vítězství.

„Užil jsem si to, být na trávě. Je to jeden z mých oblíbených povrchů a miluji být tady, hrát na trávě. Tak uvidíme, jak to půjde.“ Tiafoejehož rychlost mu pomohla vrátit se v jeho odvetě proti Leheckému.

Pětadvacetiletý Tiafoe se ve čtvrtfinále utká s šestým nasazeným Lorenzem Musettim. Italský hráč porazil Gregoire Bariri 6-3 6-3 v zápase druhého kola. Musetti zachránil všech sedm brejkbolů, kterým čelil.

Také v setkání dvou zkušených hráčů vyhrál bývalý wimbledonský šampion Hubert Hurkacz 4-6, 7-6(5), 7-6(5) proti kvalifikantovi Yusuke Watanukimu poté, co se během zápasu necítil dobře. Hurkacz je známý jako jeden z nejlepších serverů turné, ale měl pouze 21 es k 27 Watanukimu.

Bylo to poprvé v kariéře Poláka, co vyhrál svůj úvodní zápas v sezóně na trávě, a byla to také první Hurkaczova výhra ve třech zápasech ve Stuttgartu.

„Yosuke hrál opravdu dobře, byl to velmi těžký boj a jsme opravdu rádi, že jsme tento boj zvládli,“ řekl Hurkacz. „Podával opravdu dobře a hrál od základní čáry opravdu agresivně. Je to tenis na trávě.“

Hurkacz pokračuje ve čtvrtfinále proti Christopheru O’Connellovi Australan porazil Lorenza Sonega 7-6(5), 6-3. agentur

