V regionu byl zaznamenán první případ COVID-19 varianty delta

Laboratoř precizní medicíny na Lékařské fakultě LSU Health v New Orleans údajně identifikovala první delta-proměnný případ v Louisianské čtvrti 1, která zahrnuje metropolitní oblast New Orleans. Případy: Podle tiskové zprávy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhaduje, že tato varianta je zodpovědná za přibližně 25% případů v zóně 6, která zahrnuje Louisianu. Varianta delta byla nedávno CDC pojmenována jako „proměnná znepokojení“, což znamená „důkazy o zvýšení přenosnosti, závažnějších onemocněních (např. Zvýšení počtu hospitalizací nebo úmrtí) a významném snížení počtu neutralizujících orgánů Antibiotika generovaná během předchozí infekce nebo očkování, snížená účinnost léčby nebo vakcín nebo selhání diagnostické detekce. “Nedávná studie údajně ukázala, že účinnost obou dávek vakcíny Pfizer při prevenci symptomatického onemocnění způsobeného variantou delta byla 88%.

Po celém státě Louisiana ohlásila desítky případů varianty delta, která nezahrnuje hypotetické případy.

