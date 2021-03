České velvyslanectví ničí právní status Jeruzaléma

Ankara říká, že Česká republika je „znepokojena“ otevřením diplomatického úřadu v okupovaném Jeruzalémě a říká „toto rozhodnutí pomůže narušit status svatého města, kterému rezoluce OSN přiznávají mezinárodní status“.

Český premiér Andrzej Babis (vpravo), izraelský FM Kafi Ashkenazi, uprostřed vlevo, a izraelský ministr obrany Amir Ohana představili 11. března 2021 na novém velvyslanectví České republiky v Jeruzalémě ceduli. (Abi)



Turecko vyjádřilo podporu rozhodnutí České republiky otevřít diplomatický úřad v okupovaném Jeruzalémě, což napomáhá snahám narušit status města jako „jednoho z klíčových parametrů palestinsko-izraelského konfliktu“.

„Jsme znepokojeni tím, že Česká republika otevřela diplomatický úřad v Jeruzalémě, a její mezinárodní status potvrzují rezoluce OSN,“ uvedlo v neděli ministerstvo zahraničí.

„Tento krok pomůže snahám o erozi Jeruzaléma, jednoho z klíčových parametrů palestinsko-izraelského konfliktu,“ uvedl.

Turecko vyzvalo všechny členy mezinárodního společenství, aby respektovali mezinárodní standardy pro spravedlivé, komplexní a trvalé řešení historického a právního stavu a konfliktu Jeruzaléma.

Izraelská očkovací diplomacie

V kontroverzním závěru Česká republika ve čtvrtek otevřela velvyslanectví v Jeruzalémě, které je připojeno k velvyslanectví v Tel Avivu.

Slavnostního zahájení se zúčastnil český premiér Andrzej Babis, který v rámci programu „vakcínové diplomacie“ poslal do České republiky 5 000 vakcín Moderna Kovid-19, které byly poté podrobeny právní kontrole a zdravotně postiženy.

„Porušení mezinárodního práva“

Palestinská samospráva a Liga arabských států toto rozhodnutí odsoudily jako porušení mezinárodního práva.

Palestinské ministerstvo zahraničí označilo rozhodnutí Prahy za „do očí bijící útok na palestinský lid a jeho práva, do očí bijící porušení mezinárodního práva“, a uvedlo, že by to poškodilo mírový proces.

V Káhiře uvedl generální tajemník Ligy arabských států Ahmed Abol Gaid ve svém prohlášení: “Rozhodnutí otevřít zastupitelské kanceláře v té či oné zemi ovlivní právní status Jeruzaléma. Východní Jeruzalém je okupovanou zemí podle mezinárodního práva.”

Zdůraznilo, že úřad není ambasádou, české ministerstvo zahraničí uvedlo, že jeho cílem je posílení strategického partnerství Prahy s Izraelem a zlepšení služeb pro české občany.

„Zřízení tohoto úřadu nebude mít žádný vliv na vůli České republiky dále rozvíjet politické a ekonomické vztahy s palestinskou samosprávou,“ uvedlo.

Izraelsko-palestinský konflikt

Situace v Jeruzalémě je jedním z ožehavých problémů desetiletého izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael anektoval východní část města v mezinárodně neuznané operaci a považuje celý Jeruzalém za své hlavní město.

Palestinci hledají východní Jeruzalém, který je hlavním městem budoucího nezávislého státu Východní Jeruzalém, který byl nelegálně okupován podél západního břehu Jordánu a pásma Gazy během války na Středním východě v roce 1967.

Izrael se snaží přesvědčit národy světa, aby přesunly své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Členské státy EU odmítly přesunout svá velvyslanectví do Jeruzaléma, protože čeká na konečnou dohodu mezi Izraelci a Palestinci o otázce svatého města.

Ze zemí EU má diplomatické zastoupení v Jeruzalémě pouze Maďarsko.

S výjimkou Spojených států a Guatemaly zbytek světa odmítl přestěhovat velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, zatímco Kosovo slíbilo otevření velvyslanectví v Jeruzalémě po navázání diplomatických vztahů s Izraelem v únoru.

Pouze dvě země mají v Jeruzalémě velvyslanectví: USA – poté, co bývalý americký prezident Donald Trump porušil desetiletí americké politiky uznávat Jeruzalém jako hlavní město Izraele – a Guatemala.

Zdroj: TRTWorld and Agents