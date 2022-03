WARREN – WD Packard Concert Band v neděli opět uspořádal svůj každoroční koncert March Mania poté, co byl v posledních dvou letech zrušen kvůli pandemii koronaviru.

Úvodní písní kapely byla ukrajinská státní hymna, kterou kapela zahrála, aby vyjádřila svou podporu evropské zemi napadené Ruskem.

Ceremoniál zahrnoval pochody z mnoha zemí, včetně Spojených států, Španělska, Itálie, Rakouska a Británie, kromě pochodů cirkusů a filmů. Hostujícím velitelem byl Jerry Asción, vysloužilý US Navy SEAL.

Thomas Groth, CEO, Groth řekl, že viděl umělce Metropolitní opery zpívat ukrajinskou hymnu na konci jednoho z jejích nedávných představení.

Chtěli jsme to udělat, abychom ukázali naši úctu lidem na Ukrajině. „Tento koncert provádíme v solidaritě s lidmi na Ukrajině a v statečné a milosrdné obraně jejich země,“ řekl Groth.

Řekl, že protokol nařizuje, aby všechny ostatní znělky byly provedeny před zahráním Star-Spangled Banner.

„Pro kapelu je potěšením to udělat a tak v to věří,“ řekl Dave Drevna z Boardmana, který je členem kapely s příbuznými z Ukrajiny.

„Opravdu potřebujeme zařadit státní hymnu. Je hezké, že to děláme,“ řekl člen kapely Rick Bartonic z Warren, který má vzdálené příbuzné z České republiky.

Genevieve Germanyuková z Warrenu uvedla, že její zesnulý manžel, Dr. Humphrey Germanyuk, měl příbuzné z oblasti Ukrajiny.

„Je skvělé, že kapela dnes zařadila tuto píseň,“ řekla.

Šampionát Karl Antonelli řekl, že oceňuje hraní ukrajinské státní hymny a poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin si udělá, co se mu zlíbí.

„Je to tyran. Je to jako ruská revoluce. Jediné, co dělá, je útočit na nemocnice, děti. To je šílené. Myslím, že Spojené státy stojí za lidmi na Ukrajině,“ řekl Antonelli.

Groth řekl, že koncert byl prvním z mnoha zrušených od začátku pandemie v březnu 2020. Řekl, že mnoho zrušených koncertů za 17 měsíců bylo nejdelším propouštěním v historii kapely.

