Česká republika nahrazuje Rusko v Radě OSN pro lidská práva; Ten bude křeslo zastávat do prosince 2023

V průběhu nelítostné války ve východní Evropě Valné shromáždění Organizace spojených národů v úterý 10. května odhlasovalo zvolení České republiky do Rady OSN pro lidská práva. Česká republika nahradila Rusko v orgánu OSN pro lidská práva poté, co byl tento orgán suspendován kvůli obvinění z hrubého porušování lidských práv na válkou zmítané Ukrajině. Pro přistoupení ČR hlasovalo celkem 157 zemí, zdrželo se 23 zemí.

Rada OSN pro lidská práva na oficiálním Twitteru informovala, že ČR si křeslo ponechá do 31. prosince 2023. Ministr zahraničních věcí ČR Jan Lebavský v reakci na vývoj poděkoval členským státům OSN za podporu a důvěru v zemi. Ke vstupu ČR do Rady OSN pro lidská práva došlo poté, co v dubnu předložila návrh nominace Komisi pro lidská práva. Ministerstvo zahraničních věcí ČR v dubnovém tweetu uvedlo, že Rusko potřebuje převzít odpovědnost za vojenský útok, lidské utrpení a ničení na Ukrajině. Ministr zahraničí Lipavskij poté uvedl, že členství Ruska v orgánu OSN pro lidská práva a dodal, že země požádala o nahrazení Moskvy v Radě OSN pro lidská práva.

Zde stojí za zmínku, že Valné shromáždění OSN 7. dubna odhlasovalo suspendování Ruska z Rady OSN pro lidská práva. 93 zemí hlasovalo pro rezoluci, 24 hlasovalo proti a 58 zemí se zdrželo hlasování. Poté, co Valné shromáždění OSN pozastavilo činnost Ruska, jeho zástupce velvyslance Gennadij Kuzmin informoval OSN o rozhodnutí Kremlu vystoupit z Rady pro lidská práva před hlasováním, uvedl. AP.

🇨🇿 🇺🇳 Jsem velmi potěšen výsledkem dnešních voleb za členství Tweet vložit. Rád bych poděkoval členským státům OSN za jejich podporu a důvěru, velmi si toho vážíme! – Jan Lipavský (@JanLipavsky) 10. května 2022

Rusko musí mít odpovědnost za agresi, lidské utrpení a ničení na Ukrajině 🇺🇦. Proto bylo pozastaveno jeho členství v Radě OSN pro lidská práva. Česko chce Rusko v Radě nahradit, kandidaturu jsme právě podali. Podpora lidských práv je Prioritou české vlády. Naše závazky ⬇️ pic.twitter.com/r64y6oITMx – MZV ČR (mzvcr) 22. dubna 2022

Rusko vystupuje ze Světové organizace cestovního ruchu OSN

Dříve 27. dubna Světová turistická organizace Organizace spojených národů oznámila, že se Rusko rozhodlo vystoupit z agentury OSN pro cestovní ruch. Generální tajemník Světové turistické organizace OSN Zurab Pololikashvili oznámil na svém oficiálním Twitteru rozhodnutí Ruska. Podle Světové organizace cestovního ruchu Rusko oznámilo svůj záměr vystoupit z organizace před hlasováním o pozastavení Kremlu kvůli jeho vojenské ofenzivě na Ukrajině. V tweetu o ruském rozhodnutí generální tajemník Světové turistické organizace OSN Zurab Pololikashvili uvedl: „Světová organizace cestovního ruchu byla první agenturou OSN, která hovořila o členství Ruska. Dnes Rusko oznámilo svůj záměr stáhnout od Světové organizace cestovního ruchu. Naše sochy jsou jasné: Podporujte cestovní ruch za mír a všeobecné respektování lidských práv. Součástí Světové organizace cestovního ruchu mohou být pouze členové, kteří se k tomu zaváží.“

Světová organizace cestovního ruchu byla první @Spojené národy Agentura řešit členství Ruska. Rusko dnes oznámilo svůj záměr odstoupit Tweet vložit. Naše sochy jsou jasné: propagují turistiku za mír a všeobecné respektování lidských práv. Pouze členové, kteří toto dodrží, mohou být součástí Světové organizace cestovního ruchu. pic.twitter.com/suDX05iCf8 – Zurab Polyakašvili (ololikashvili) 27. dubna 2022

Vstup z AP