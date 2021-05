Daily Digest: Poppy Cleall zve země, aby investovaly do ženské ragby

Ve zprávách dne: Poppy Cleall zve na investice do ženského ragby, BT Sport dává finále Ligy mistrů zdarma a Ashley Party postoupila do semifinále na Madrid Open.

Poppy Cleall zve na investice do ženského ragby

Anglická ragbyová hvězda Poppy Cleall vyzvala země, aby investovaly do ženských ragbyových týmů. V příspěvku na Instagram Cleall napsal, že Anglie „nemůže nadále hrát profesionály proti amatérům“.

„Investujte do dívek a investujte do vášnivých a loajálních sportovců, které vidíte jeden týden v týdnu – dobře reprezentují vaše země,“ řekla. „Zaslouží si lépe a zaslouží si zdroje, aby dosáhli svého potenciálu dříve než později. Mělo by se jednat o rovné podmínky.“

Klial byl jmenován hráčem na ženském šampionátu šesti národů, který Anglie vyhrála minulý měsíc potřetí v řadě. Rudé růže byly jediným profesionálním týmem na turnaji.

Díky BT Sport je finále Ligy mistrů volně vysílané

Finále Ligy mistrů žen UEFA mezi Chelsea a Barcelonou 16. května bude otevřeno všem.

Ti, kteří mají předplatné BT, budou i nadále moci sledovat zápas na BT Sport 2, ale hra bude také bezplatně uvedena v aplikaci BT Sport a kanálu YouTube.

“Očekávaná show finále Ligy mistrů žen UEFA posiluje náš závazek k ženskému sportu, spolu s partnerstvími BT s každou ze čtyř britských fotbalových asociací, které mají inspirovat dívky a ženy k účasti ve fotbale,” řekl Simon Green, prezident BT Sport.

„Doufáme, že zpřístupnění hry všem bez předplatného povzbudí nové fanoušky ke sledování a interakci s ženským fotbalem během tohoto vzrušujícího období hry.“

Ashley Party a Paula Padosa se dostaly do semifinále na Madrid Open

Ashley Barty a Paula Padosa si po výhře ve čtvrtfinále zahrají v semifinále Madrid Open.

Australská Barty, která je v současné době jedničkou na světě, čelila bitvě proti Petře Kvitové z České republiky. Nakonec zvítězila se skóre 6-1, 3-6, 6-3.

Badusa, která hraje na střídačce, ale má za sebou španělské fanoušky, šokovala Švýcarku Belindu Bencic 6-4 7-5.

Anastasia Pavlyuchenkova v semifinále stále objevuje svoji soupeřku. Ruskou superstar Karolinu Moshovovou předstihlo Rusko 7-6, 7-6 a bude čelit buď běloruské Aréně Sabalenkové, nebo Belgičance Elise Mertensové.

Andrea Spindolini Sireax skončil na čtvrtém místě v potápění Světového poháru

Sedmnáctiletý Andrea Spindolini Seriiks právě minul medaili na mistrovství světa v potápění v Tokiu. Získala 73,60 bodů a skončila čtvrtá v soutěži žen na 10 metrů.

Přestože Spendolini Serieks nedokázal vystoupit na pódium, dostal se do semifinále na olympijských hrách v Tokiu 2020.

Spendolini-Sirieixová byla během své dosavadní kariéry ohromená a v loňském roce získala cenu BBC Young Sport Award.

Finále Billie Jean se přesunulo z Budapešti

Po zrušení smlouvy s Mezinárodní tenisovou federací nebude Budapešť hostit finále poháru Billie Jean King.

Představenstvo tvrdilo, že „nemělo jinou možnost“ poté, co ho maďarská tenisová federace informovala, že obavy o bezpečnost kvůli viru COVID-19 znamenají, že letos se turnaj nemohl konat v Budapešti.

Finále poháru Billie Jean, dříve známé jako Fed Cup, se mělo konat v Budapešti v dubnu 2020, poté bylo kvůli pandemii odloženo o rok. V únoru bylo oznámeno, že událost bude znovu odložena. ITF by nyní měla najít nové místo spolu s novými daty.

News Now – sportovní zprávy