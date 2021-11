Anglie U-21 3-1 Česká republika U-21: Anthony Gordon a Volaren Balogun skórovali na svém prvním turnaji U-21 | fotbalové zprávy

Anthony Gordon a Vollaren Balogun skórovali ve svém prvním zápase v Anglii U-21, když Junior Lions porazili Českou republiku U-21 3-1 v kvalifikaci na Euro 2023 na Turf Moor.

Útočník Evertonu Gordon byl poprvé povolán do U21 teprve minulý týden, ale Lee Carsleyho víru okamžitě oplatil tím, že ho dostal do základní sestavy a rychle se prosadil při svém debutu. Během pěti minut pomohla jeho střela do sítě noha Philipa Kallocka (4).

Zatímco někteří diskutovali o tom, zda to byl nebo nebyl vlastní gól, nelze popřít, že druhý gól měl vstřelit Gordon, když se vrátil domů ze střely Conora Gallaghera, kterou zblokoval (11).

Folarin Balogun také poprvé startoval do 21 let – nahradil komentátora Rhiana Brewstera – a svůj první gól vstřelil, když se vrátil domů po skvělé přihrávce Jacoba Ramseyho (30).

Češka si připsala pouze jednu střelu na branku, a to z pokutového kopu. Luke Thomas sekl ve vápně Adama Karabice a penaltu si vzal sám záložník. K návratu Čechů to ale příliš nenadchlo, Anglie viděla klidný druhý poločas na tři důležité body.

Young Lions postoupili na druhé místo ve skupině G kvalifikace mistrovství Evropy do 21 let a snížili náskok Česka na dva body. Nicméně, Anglie má zápas na ruce, protože kampaň pokračuje.

Anglie porazila Česko a smazala kvalifikační mezeru

obrázek:

Folarin Balogun slaví se spoluhráčem Conorem Gallagherem poté, co vstřelil svůj první gól v Anglii do 21 let



Byl to skvělý začátek pro Anglii i pro Gordona. Mladíci využili svého brzkého tlaku a rozbili Gordona po levém křídle. Našel si prostor ke střele, když míč asistoval do sítě přes nataženou nohu českého kapitána Kaluka.

O sedm minut později mladý útočník Evertonu svůj účet zdvojnásobil. Špatnou přihrávku Adama Gabriela snadno překonal Balogun a poslal Gallaghera na pravou stranu. Český brankář Mate Kovář dobře kryl vlastní střelu, ale Gordon číhal na zadní tyči, aby trefil prázdnou branku.

READ Nový West Ham přispěvatel do lednových plánů, dlouhodobé strategie a českého dosahu Hodnocení hráčů Anglie Anglie U21: Borsik (5), Aarons (6), Juehy (7), Harwood Bellis (7), Thomas (6), Skip (7), Ramsey (8), Gallagher (8), Gordon (8), Balogun (8) ), Palmer (8). Používané ponorky: Gomez (6), Gibbs White (6), Cresswell (nedostupný). Můž zápasu: Anthony Gordon.

Jako u každého zápasu se tempo brzy začalo srovnávat, ale Anglie i nadále viděla lepší příležitosti a hru obecně. Jacob Ramsey se snažil z dálky přes břevno, než Cole Palmer zachránil před Kovarem zvučný nájezd.

Česká republika byla opět potrestána za špatnou hru, když Anglie vstřelila třetí gól. Ramsey snadno poslal Thomase Kovankaru ve středu pole, než Balogun i Gallagher stříleli zprava a útočník Arsenalu byl první, kdo se chopil míče a vypálil do vzdálenějšího rohu.

Novinky týmu Anthony Gordon z Evertonu, který byl teprve nedávno povolán z anglického týmu do 20 let, debutoval na Turf Moor svým prvním startem.

Morgan Gibbs-White z Wolves je zpět v mezinárodní hře na lavičce, zatímco Emile Smith Rowe byl povolán do prvního týmu na listopadový International.

Jak začátkem tohoto týdne potvrdil Lee Carsley, útočník Arsenalu Volaren Balogun poprvé startoval do 21 let s suspendovaným Rhianem Brewsterem.

Hosté se ale s blížícím se koncem poločasu začali ohánět a penalta jim utekla. Luke Thomas byl potrestán za podražení na Karabic a český záložník sám penaltu napálil přes Josefa Boršíka. Při posledním výkopu v poločase málem vsítil Martin Vítek trestný kop Karabic, ale námaha stoupla nad břevno.

Druhý poločas byl mnohem klidnější, Anglie viděla pár šancí. Brzy nato si skvělý dlouhý míč od Taylora Harwood-Bellise vybral Gordona zleva. V oblasti sekl, ale jeho úder donutil Kovára k důrazné záchraně. Brzy Palmer a Ramsey vystřelili mimo s dobrým úsilím.

Byl to však smutný konec skvělého výkonu od Palmera, když v 73. minutě kulhal a držel si hamstringy. „Cole je v pořádku, jeho hamstringy jsou trochu ztuhlé, takže ho budeme sledovat a ujistit se, že je dobře postaráno,“ řekl Carlsey po zápase.

V poslední době došlo k mírnému vzestupu z České republiky, ale Anglie viděla zápas poněkud pohodlně, protože zvýšila své šance na dosažení mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2023.

Muž zápasu – Anthony Gordon

obrázek:

Anthony Gordon slaví gól v úvodním zápase Anglie



Bývalý anglický brankář Rob Green ve sdíleném komentáři na Sky Sports:

„V jeho nejlepších letech to bylo něco speciálního, o čem mohl Gordon jen snít. Je to něco, co si bude pamatovat po zbytek své kariéry, skóroval při svém debutu a vypadal jako skutečná hrozba.“

„Mluvili jsme o Cole Palmerovi v davu, ale dnes večer ukradl show.“

Reakce Anglie – Carsley, Gordon a Balogun

obrázek:

Folarin Balogun vstřelil třetí gól Anglie



trenér Anglie do 21 let Lee Carsley Sdělit Sky Sports: „Myslel jsem, že jsme začali opravdu dobře… Bylo velmi těžké hrát dnes večer proti Anthonymu a spousta z nich na začátku zápasu nabrala formu svého klubu.

„Střelit ten gól před přestávkou byla obrovská rána, ale vždy se můžeme zlepšit.

„Hodně jsme se soustředili na to, abychom se ujistili, že máme výhodu hrát doma, a to zejména s fanoušky… Jsem rád, že podali výkon a poslali fanoušky domů s vědomím, že máme několik dobrých hráčů. budoucnost.“

„Někdy to nebylo hezké, hlavně ve druhém poločase. Trochu se to přitvrdilo a hráli jsme trochu déle, než bych si přál. Ale našli jsme způsob, jak zůstat ve hře a nakonec jsou tři body.“ klíč.

„Pro kluky je to skvělé, také si to zaslouží. Je to opravdu dobrá parta, se kterou se pracuje a máme velké štěstí.“

„Před zápasem jsme mluvili o tom, kolik hráčů jsme ztratili. Chci, aby bylo těžké se k týmu připojit, protože nakonec, stejně jako Emile, chceme, aby tlačili na velké kluky a také se k tomuto týmu přidali.“

Můž zápasu Anthony Gordon Sdělit Sky Sports: „Byl to opravdu dobrý zápas. Byl jsem rád, že jsem dal gól, začali jsme dobře a pak zápas prohráli. Líbilo se mi to.

„Tvrdím to [the opening goal] Celou cestu! Druhý byl jasný. Conor se opravdu povedl, jen jsem na něj musel ťuknout – lehce.

„Plánovali jsme na ně vyvinout tlak, jako jsme to udělali. Věděli jsme, že nebudou moci hrát, když na ně budeme tlačit takhle. Je pro nás čest, že jsme hráli tak, jak jsme trénovali, a vyplatilo se to.“

„Věděli jsme, že to byl velký zápas, protože neprohráli ani nepustili, takže předvést takový výkon a jít 3:0 tak brzy ukazuje, jak skvělí jsme, když to hrajeme.“

Nejlepší střelec Anglie do 21 let Folarin Balogon Sdělit Sky Sports: „Je to dobrý pocit. Je to moment, na který jsem chvíli čekal, takže je příjemné skórovat při svém prvním startu a těším se na další šance.“

„Bylo hezké jít 3:0, ale víme, že zápas nikdy neskončil. Když to nevezmeme správně, vždy necháváme šanci soupeři, takže jsme se snažili práci také dotáhnout do konce. Můžeme a jsme rádi, že jsme získali tři body.

„I když se snažíme udržet čisté konto, pokud uděláme kompromis, nenecháme hlavu padat. Jdeme znovu a pokusíme se předvést podobnou reakci, jako jsme udělali.“

Kvalifikace Anglie U-21 na kvalifikaci Euro 2023

7. září: Anglie 2:0 Kosovo

7. října: Slovinsko 2-2 Anglie

11. října: Andorra 0-1 Anglie

11. listopadu: Anglie 3-1 Česká republika

25. března 2022: Anglie vs Andorra

29. března: Albánie vs Anglie

3. června: Česká republika vs Anglie

7. června: Anglie vs Albánie

10. června: Kosovo vs Anglie

14. června: Anglie vs Slovinsko