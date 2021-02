Ruští investigativní novináři zdůrazňují překvapivá zjištění týkající se otrav Putina a Navalného

v Kreml, „Každý je proti každému … proto se všichni bojí, že budou odhaleni novináři.“

To je to, co Roman Padanen, redaktor časopisu Proekt, Prof. ruština Vyšetřovací uniforma, říká Fox News. Všimne si, že i přes vrhané světlo korupce Navenek se na nejvyšších úrovních v Rusku situace nezměnila.

Údajní nejhorší pachatelé nechodí do vězení, ani nejí pokorný koláč, ani nepřesvědčují pochybující, že jsou čistí. Badanin, jeho kolegové a několik dalších ladných armád odvážných a hlubokých nezávislých novinářů však hodlají hrad nadále ničit.

Videa o korupci vytvořená vůdcem opozice Alexejem Navalným inspirovala některé z této nové generace novinářů a vytvořila zdravou konkurenci pro ostatní. Jejich práce nebyla snadná.

“Jsem nervózní z fyzické a digitální bezpečnosti své rodiny,” řekl Padanen. Dodal, že jeho web byl hacknut a byl pronásledován. „Připravujeme článek o některých představitelích Kremlu a víme to [Russian President Vladimir Putin] Velmi nervózní. “

Po desetiletích komunistické vlády již v Rusku neexistuje skutečné vyšetřovací dědictví. V Rusku nastalo v 90. letech, bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu, neposlušné a občas impulzivní období svobody tisku. Ruští novináři se vynalezli. Kupodivu, říká Padanen, je to trochu jako návrat do Sovětského svazu.

„Pokud jde o organizační a soudní strukturu, říkám tomu nový„ samizdat “, odkazující na dny (sebe) tajného vydávání, které převládaly v sovětské éře. Nebyly zjištěny žádné významné kanály ani noviny, veřejné ani soukromé, které by pokrývaly vzrušující zprávy Padanen má kontroverzně 12 zaměstnanců: „Jsme mediální specialista. Pokud jde o financování, ruská legislativa o médiích je bohužel více než tvrdá. Proto musíme skrýt některé informace o našich zdrojích financování. “

Více nedávno pomohlo přihlášení k crowdfundingu. Proekt se snaží být relevantní a exkluzivní.

Praxe „probiv“ v ruštině spočívá v nákupu všech druhů osobních údajů na webu a údajně pomohla vyšetřovací jednotce Bellingcat při identifikaci údajných otrav Navalného v srpnu 2020.

„Je to jedna z možností vytvořených kvůli rozšířené korupci v Rusku a situaci, kdy ruské úřady nespolupracují s novináři v případech velkého společenského významu,“ uvedl Badanin. „Nemyslím si, že takzvaný„ probiv “je důležitou součástí oživení ruské investigativní žurnalistiky. Zásadní částí je, že musíme vyšetřovat spoustu věcí!“

Badanin Proekt způsobil rozruch, když zveřejnil příběh o údajném milenci Putina, který se stal správcem milionářem.

„Náš odhad jejího bohatství je přibližně 115 milionů dolarů v aktivech a podílech ve společnostech a akciích,“ řekl. V tom, co Padanen nazval „okamžikem aha,“ řekl: „Začali jsme kontrolovat, kdo jí dal přesně ta díla. Pochopili jsme, že to byly podniky, které vytvořili Putinovi přátelé, a oni byli právě jí dáni.“

Putin, běloruský prezident, Spark Reverse Spray po bruslení, jezdit na lyžařských autobusech uprostřed masových protestů

Prostřednictvím svých účtů na sociálních médiích Padanen zjistil, že žena měla dceru, která vypadala hodně jako Putin a rychle získala téměř 100 000 následovníků na Instagramu. Poté, co její článek o Proektu „došel“, byla údajně nadšená z jejích zásob.

„Najednou se stala veřejnou osobností. Pravidelně se účastní klubových setkání. Po našem článku se jí pravidelně ptali, zda je Putinovou dcerou a nikdy to neodmítla. Nikdy neřekla ano, ale nikdy ne.“

Padanen uvedl, že jeho zájem o Putinův osobní život nevyplývá z touhy zásobovat čtenáře drby, ale spíše z cesty k výzkumu Putinova původu. Řekl, že věří, že je hojný a široce rozšířený mezi přáteli a rodinou.

Široce psal o Jevgeniji Prigozhinovi, který je kvůli velkým potravinovým smlouvám s Kremlem často označován jako „Putinův kuchař“. Říká se o něm, že je vlastníkem farmy Troll Farm a žoldnéřské jednotky, která byla nasazena do boje jménem Ruska na východní Ukrajině a v Sýrii, abychom jmenovali alespoň některé. Ve Spojených státech byl obžalován za údajné zapojení do zasahování do Prezidentské volby 2016.

Když se ho Padanen zeptal na jeho nejzajímavější téma v poslední době, identifikoval FSB, nástupce KGB. Řekl, že agentura se zajímala nejen o něj, ale io většinu nezávislých investigativních novinářů.

“Kvůli roli při otravě Navalného, ​​kvůli roli v současné politické situaci v Rusku, protože FSB je nejvlivnější skupinou v ‘siloviki’, ” odkaz na politiky, kteří přišli z bezpečnosti vojenských služeb .

Padanen uvedl, že FSB byla v konfliktu s „liberálnějšími“ částmi – a řekl „liberální“ ruského establishmentu. Dodal, že viděl tento boj symbolizující návrh na vrácení sochy Felixe Dzeržinského, zakladatele sovětské tajné policie, na náměstí před ústředím FSB. To bylo zničeno z Lubjanky rozpadem Sovětského svazu.

Moskvané jsou vyzváni, aby hlasovali v referendu tento týden, zda obnovit Dzeržinského. Kmotr KGB, muž, který je nejvíce spojován s „Rudým terorem“, tráví roky ve starobylém parku soch hlavního města.

Právě teď o tom v Rusku probíhá obrovská debata.

Je to opravdu nebezpečné znamení, “řekl Padanen. “to je děsivé.”