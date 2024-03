V Anglii byl objeven zkamenělý les pocházející z devonského období

psaní V Journal of the Geological Society vědci popisují objev zkamenělého lesa, který podle nich představuje okamžik v biologii, který navždy „změní“ planetu.

Vědci objevili zkamenělé důkazy o nejstarším známém lese na světě na vrcholcích odlehlých útesů v Anglii, oznámili vědci koncem minulého měsíce a nabídli letmý pohled na to, jak rostliny rostly před stovkami milionů let.

Objevili důkazy o lese nad útesy na jižní straně Bristolského průlivu, zátoky Atlantiku oddělující Anglii a Wales. Pískovcové útesy, nejvyšší v Anglii, paleobotanisté dlouho přehlíželi, ale ukázalo se, že jsou domovem nejstaršího zkamenělého lesa na světě, který předchozího držitele rekordu předčil o 4 miliony let, píší výzkumníci.

Fosilie jsou staré asi 390 milionů let a pocházejí z období devonu. I když se často nazývá „věkem ryb“, protože se časově shodoval s rozkvětem mořského života v oceánech, které pokrývaly většinu planety, v tomto období také došlo k rozvoji prvních lesů.

Zkamenělé rostliny byly velmi odlišné od moderních rostlin. „Byl to velmi zvláštní les,“ řekl Neil Davies, lektor sedimentární geologie na University of Cambridge a první autor studie. Nové vydání. „Neexistoval žádný růst, o kterém by se dalo mluvit, a tráva se ještě neobjevila, ale poblíž těchto hustých stromů spadlo mnoho větví, což mělo obrovský dopad na krajinu.“