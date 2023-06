Ne, Betelgeuse se nestane supernovou za „desítky let“

Datum vypršení platnosti Betelgeuse, umírající masivní hvězdy vzdálené asi 642 světelných let od Země, je v astronomii horkým tématem kvůli mimořádné velikosti hvězdy a fázi jejího životního cyklu.

Může vláda změnit sociální sítě? | Gizmodo rozhovor

Betelgeuze má hmotnost 10 až 20krát větší než naše Slunce a její poloměr je asi 900krát větší. Rychle shoří a brzy zemřete (v kosmickém smyslu).

Když hvězdy zemřou, vypudí většinu svého materiálu ven do vesmíru v nádherné explozi zvané supernova. Pokud jsou podmínky správné, supernova za sebou zanechá tichou hvězdnou mlhovinu.

Naše slunce projde tímto procesem asi za 5 miliard let, ale Betelgeuse je mnohem blíže svému konci. A zatímco hvězdy ve vzdáleném vesmíru Pořád supernovaBetelgeuse v naší galaxii, v kosmologických termínech v podstatě na našem prahu.

Začátkem tohoto měsíce tým výzkumníků zveřejnil dokumentaci List na předtiskový server arXiv. V článku tým předpokládal, že Betelgeuse je již v „pozdní fázi spalování primárního uhlíku“, a je tedy silným kandidátem na nejhrozivější supernovu v naší galaxii. „Podle tohoto čísla se jádro zhroutí během několika desítek let po vyčerpání uhlíku,“ napsali vědci.

na sociálních sítíchNěkteří to chápali tak, že k supernově dojde v příštím století nebo dokonce během několika příštích desetiletí. Ale spalování uhlíku je pomalý proces, i když Betelgeuse- Což můžeme bez nadpřirozena napsat, kolikrát chceme Důsledky – v tom bodě.

V e-mailu Gizmodovi Hideyuki Saio, astronom z univerzity Tohoku a hlavní autor předtisku, sděluje Gizmodovi, že tým očekává, že supernova nastane „za méně než několik set let“.

Do jisté míry hlášky o Saiu Upravená časová osa je obětí lidí, kteří nečtou pozorně závěry jeho týmu papír. Ale i tak vědci, kteří nejsou zapojeni do výzkumu, tvrdí, že model týmu nevysvětluje polohu hvězdy.

Emily Huntová, astronomka na univerzitě v Heidelbergu, která nebyla spojena s nejnovějšími články, uvedla v telefonátu pro Gizmodo. „Jen proto, že model vysvětluje zpětnou vazbu, neznamená to, že je správný.“

Hunt dodal: „Je opravdu nešťastné, že jsme viděli tolik lidí, kteří vzali tento papír a vzali ho jako evangelium, i když ve skutečnosti je to jen jedna interpretace poznámek.“

Betelgeuse je velmi malá –Asi před 10 miliony let— ale bude hořet mnohem rychleji než slunce. V průběhu svého vývoje mohla Betelgeuse změnit barvu na noční obloze, což vysvětluje proč Staré popisy hvězdy popisovaly červenou kouli plynu jako žlutější.

V posledních letech byla Betelgeuse vystavena neobvyklému množství aktivity, což podnítilo debatu o tom, kdy došlo k osudné supernově. V roce 2019 měla hvězda výron povrchové hmoty, který ze svého povrchu vyvrhl asi 400 miliardkrát více hmoty než jeden z koronálních výronů našeho Slunce (CME). Podle NASA.

Obří hvězda je značně zatemněná. Období je známé jako Velké stmívání. Astronomové nyní věří, že příčina stmívání Hvězdné říhání rozptyluje prach z hvězdy, částečně zakryté Betelgeuse Od pohledu.

řekl Miguel Montargues, astronom na Sorbonně a jeden z autorů knihy 2021 List v přírodě popisuje prach Betelgeuse v e-mailu pro Gizmodo. „Pokud by však Betelgeuse dříve vyměnila hmotu se společníkem skrytým uvnitř nebo v blízkosti samotné hvězdy, nebo s dříve mrtvým společníkem, mohli bychom se setkat s nejednostranným vývojem hvězdy s mnoha nejistými parametry. To by nechalo otevřenou diskusi.“ svého vývoje.“

Montargis řekl, že model týmu vyžaduje větší sluneční poloměr (asi 1300 sluncí), než jaký byl pozorován (asi 800 až 900 slunečních poloměrů) a pokud by se Betelgeuse zmenšila o tolik, jak tým tvrdil, astronomové by viděli, jak se hmota vzdala hvězdě.

Montargis dodal: „Musím zdůraznit, že s našimi současnými znalostmi, za předpokladu scénáře neinteragujících hvězd, kterých se nemáme důvod zbavit, musí být Betelgeuze v heliovém jádru a měla by explodovat nejméně v desítkách tisíc. let.“

Je znepokojivé, že fáze hoření Betelgeuse – tedy prvku, který hvězda v současnosti používá jako palivo – není z pozorování jasná. Jak hvězdy postupují svými životními cykly, spalují různá paliva (jako je vodík a helium), přičemž ke spalování uhlíku dochází ve smrtelných bolestech hvězdy.

„Jedním z problémů tohoto problému je, že Betelgeuse spalující uhlík může vypadat přesně tak, jak vypadá nyní – a to je důvod, proč existuje tato kontroverze,“ řekl Meredith Joyce, astronom z Konkoli Observatory v Maďarsku v e-mailu Gizmodovi. „Pokud hvězda prochází spalováním helia versus spalováním uhlíku pouhým pozorováním, můžeme se přestat hádat!“

Spolu se dvěma spoluautory Joyce Odeslat komentář Vyvrácení článku týmu Saio ve výzkumných poznámkách Americké astronomické společnosti. Joyceův tým předpokládal, že tým Saio použil při svých tvrzeních nesprávný rádius Betelgeuse a způsob, jakým hvězdu navrhli, nakonec vyústil v nepřesnou (tj. příliš blízkou) časovou osu pro konec Betelgeuse.

Joyce dodal: „Náš tým potvrzuje, že doba Betelgeuse do vzniku supernovy je 100 000 let, což je číslo, které pochází (hlavně) ze stavu hoření helia.“ Nebylo by vědecké být přesnější; V hvězdném modelování je tolik neznámých.“

Všichni se shodují, že konkrétnější měření vzdálenosti Betelgeuse budou užitečná při určování skutečné jasnosti hvězdy, a tedy jejího místa v jejím životním cyklu.

Každý chce vidět umírat hvězdu, což může být důvod, proč jsou lidé tak nadšení z výrazu „pár desítek let“ v Saio et al. papír. Když výzkum zjistil, že se Betelgeuse stane supernovou v rychlejším časovém rámci, než předpokládaly předchozí články – a časová měřítka staletí velmi blízká z hlediska hvězd – muselo to vytvořit ještě větší rozruch než výzkum potvrzující, že Betelgeuse má stále cestu. jít.dlouho krájet to.

Ale pokud toužíte vidět supernovu, raději se nedívejte dál než do našeho místního obra. Montargis řekl, že hvězdy eta Carinae a VY Canis Majoris (které Minnesota Astrophysical Institute nazývá „Betelgeuse na steroidech“) jsou nejlepší sázky na příští supernovu v naší galaxii.

Nebo můžete vždy čekat na vesmírné dalekohledy jako Webb nebo Hubble K zobrazení příští supernovy někde v nejvzdálenějším vesmíru. Jiné dalekohledy – jako ty v Rubinova observatoř v Chile bude brzy otevřena— bude mít za cíl nepřetržitě zobrazovat noční oblohu v naději, že zachytí prchavé události, jako je počátek supernovy, hned jak k nim dojde.

Více: Jak poznáme, kdy slunce zemře?