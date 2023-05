Ogunquit Performing Arts představuje Andyho Hubbla

OGUNQUIT, Maine – Ogunquit Performing Arts uvádí v sobotu 20. května v Dunaway Center, 23 School Street, v Ogunquitu druhý koncert své jarní a podzimní hudební série 2023 s Andy Abelem a Los Galatacos String Band.

Program s názvem „Tour of the Americas“ se uskuteční v 19:30

Galacticos, španělské slovo pro „galaktický“, volný překlad hvězd nebo vychloubání úrovní schopností „mimo tento svět“, by poskytlo výstižný popis nového programu kapely: solidní turné inspirativního autentického muzikantství se zářivými houslemi. dílo houslaře Andyho Abela a dobro kytary a dvojité housle od Jonathana Coopera, kytaristy Drewa Wymana a perkusionisty Shawna Danielse.

Abel, populární hudebník a oblíbenec Ogunquit a hostujícího publika, poskytne živý repertoár písní. Los Galactacos přináší exotický mix zpěvu, kytary, houslí, violoncella, dobra, cuatro, kontrabas, akustické basy, kytary, bicích a poklep.

Písně od Kanady po Kubu, Appalachia po Argentinu, Tennessee po Texas a mnoho dalších zazní na tomto úžasném novém koncertu, který zkoumá mnoho žánrů a světských původů americké absurdity.

Tour of the Americas zahrnuje řadu krásných melodií a vzrušujících melodií z celé Ameriky a přes moře: Tex/Mex folk; apalačská smyčcová hudba; Kanadské námořní melodie. Klasický americký zpěvník; země času; A hudba všude tam, kde se lidé scházejí a slaví.

V předchozím představení Ogunquit Performing Arts vedla charismatická osobnost kapely a chytlavá povaha jejich hudby členy publika k vytvoření improvizovaného tanečního parketu v zadní části hlediště.

Hudební cesta Los Galactacos, založená v létě roku 2015, aby si užila pár pozdních letních večerů, brzy začala s multiinstrumentalistou Andy Abelem jako navigátorem. Abel, skutečný interpret a vyslanec hudebních myšlenek, naplnil svou hudbu elegantním ohněm – od společnosti Capitol Records díky Gravity a moderního klasického labelu PARMA až po práci s kapelou Dona Campbella a jeho stále se rozšiřující učební studio.

Již na svém dobrodružství se skupina bavila v hotelu Wentworth-by-the-Sea (Newcastle, NH), Wentworth Marina, Wentworth (Jackson, NH), dvě sezóny pobytu v El Rayo ve Scarborough, Maine, stejně jako v řadu soukromých akcí.

Andy Abel je houslista a houslista, který sdílel pódium se symfoniky, popovými hvězdami a hvězdami country hudby. Jako frontman rockové kapely z 90. let díky Gravity je Abel podepsán s Capitol Records a EMI Publishing a absolvoval rozsáhlé turné s Guster, Train, Matchbox 20 a Dave Matthews Band. Následovala úspěšná kariéra s country zpěvákem Donem Campbellem, otevření pro country legendy Willieho Nelsona, Randyho Travise, George Jonese a Charlieho Danielse. V současnosti vystupuje s klasickou improvizační skupinou Aeterna Trio a mnoha dalšími nezávislými projekty. Abel již několik let vystupuje na OPA’s Capriccio Kite Festival v září na pláži Ogunquit.

Abel je také hlavním producentem nového vydavatelství klasické hudby PARMA Recordings. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou filharmonií v ČR, Dětským sborem Metropolitní opery a New England String Quartet a jako hostující sólista se Symfonickým orchestrem Portsmouth provedl O’Connorův Fiddle Concerto.

Za Dunaway Centrem je pro návštěvníky párty k dispozici bezplatné parkoviště.

Vstupenky stojí 20 $ v předprodeji, 25 $ na místě, 5 $ pro studenty a lze je zakoupit v Dunaway Center, Cricket’s Corner Beach and Toy Center a Ogunquit Welcome Center do 24 hodin před koncertem nebo online na www.ogunquitperformingarts.org.