Průzkum zjistil, že téměř 7 % dospělých a 1 % dětí má dlouhou dobu Covid

Odhady počtu lidí ve Spojených státech s přetrvávajícími příznaky Covid-19 se značně liší, ale nová studie Národního centra pro zdravotní statistiku uvádí, že tento stav mohl postihnout až 962 000 dětí a 17,9 milionu dospělých.

V roce 2022 podle agentury onemocnělo dlouhodobým Covidem 1,3 % dětí a 6,9 % dospělých. Ovšem jen 0,5 % dětí a 3,4 % dospělých Řekli, že v době průzkumu měli dlouho Covid.

S některými se odhady shodují Průzkumy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocíJe ale nižší – v některých případech výrazně – než v předchozích studiích zaměřených na dlouhý Covid. Sčítání lidu v USA Průzkum pulsu rodinyNapříklad od června do prosince 2022 zjistilo, že 31,1 % všech Američanů mělo dlouhou dobu Covid.

Ministerstvo zahraničí USA Odhady zdraví a sociálních služeb Až 23 milionů lidí ve Spojených státech mělo dlouhodobý Covid.

Národní centrum pro zdravotnickou statistiku, součást CDC, říká, že rozdíly v datech mohou být způsobeny rozdíly mezi průzkumy, jako jsou například to, kdo obdržel otázky týkající se dlouhého Covidu, jak byly otázky položeny, použitý jazyk a jak byl každý průzkum administrován. .

Rozdíly jsou také v definicích. Tato zpráva konkrétně definuje dlouhotrvající Covid jako příznaky, které přetrvávají po dobu nejméně tří měsíců po pozitivním výsledku testu nebo lékařově diagnóze Covid-19. Ale v srpnuNapříklad Centers for Disease Control and Prevention definuje dlouhý Covid jako symptomy trvající čtyři týdny nebo déle.

Údaje pro nejnovější studii pocházejí z National Health Interview Survey, celostátně reprezentativního průzkumu domácností mezi neinstitucionalizovaným civilním obyvatelstvem USA, který se provádí nepřetržitě po celý rok. Otázky ohledně Long Covid byly přidány v roce 2022.

Většina lidí ve Spojených státech měla v době nového průzkumu Covid, podle údajů z průzkumu séroprevalence National Commercial Laboratory z roku 2022. V prosinci mělo protilátky 91,9 % dětí a 77,5 % lidí ve věku 16 let nebo starších. předchozí infekce koronavirem.

Demografie těch, kteří v novém průzkumu uvedli, že mají dlouhou dobu Covid, byla většinou v souladu s předchozím výzkumem.

Long Covid byl pravděpodobnější u žen, lidí hispánského původu, dospělých žijících ve venkovských oblastech a dospělých ve věku 35 až 49 let. U dospělých Asiatů byla nejmenší pravděpodobnost, že onemocní dlouhodobou nemocí Covid, stejně jako lidé, jejichž příjem domácnosti byl o 400 % vyšší než federální úroveň chudoby. .

U dětí byl dlouhý Covid pravděpodobnější u dívek, dětí ve věku 12 až 17 let a hispánských dětí. Asijské děti měly opět nejmenší pravděpodobnost, že budou mít nějaké dlouhé příznaky Covid.

Dlouhý koronavirus vytváří větší zátěž než srdeční onemocnění nebo rakovina. Ukázala to předchozí studie. I když procento dospělých, kteří hlásí dlouhodobý Covid, v průběhu času klesá, dlouhodobé příznaky zůstávají vysilující.

V reakci na potřebu lepšího porozumění a léčby, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA Minulý týden zajistila první granty svého druhu ve výši 45 milionů dolarů na rozšíření přístupu k péči a propagaci osvědčených postupů pro dlouhodobou léčbu koronaviru. V červenci, Oznámila to Bidenova administrativa Založení Long Covid Research and Practice Office a také zahájení klinických studií.

Dr. Amy Edwardsová, odbornice na infekční onemocnění, která vede dlouhodobou kliniku Covid v nemocnici UH Rainbow Babies Hospital v Clevelandu, uvedla, že výzkum, jako je nový průzkum, je důležitý, aby lékaři věděli, jak pečlivě monitorovat dlouhodobý Covid. Tak buďte u toho Testování vitálních funkcí Aby bylo možné definitivně určit stav, bude obtížné přesně posoudit, kolik lidí to má.

„Myslím, že to byla dobrá trefa,“ řekl Edwards, který se nového hlasování nezúčastnil. „Je to v souladu s myšlenkou, že u dětí může být vzácnější než u dospělých.“

Jedna obava z průzkumu však spočívá v tom, že ne všichni respondenti průzkumu mohou vědět, že mají dlouhodobý Covid. Někteří lidé si to mohou spojovat s klasickými příznaky, jako je rýma, řekla. Ale na Edwardsově dlouhé klinice COVID děti přinášejí další věci, jako jsou neurokognitivní změny a přetrvávající únava.

Edwards také vidí pacienty, kteří mají klasické dlouhé příznaky Covid, ale rozvinou je až poté, co jsou infikováni něčím jiným, jako je chřipka nebo streptokoka.

„Naše hypotéza je, že COVID způsobuje určitý druh změny, ale je dostatečně nenápadná, že ji pacient bude tolerovat, dokud nebude vystaven nějakému druhu dodatečného stresu,“ řekl Edwards. „Máme podezření, že klasické dlouhé příznaky Covidu nezpůsobuje chřipka. „Je to chřipka nebo streptokok, který odhaluje škody způsobené Covidem.“

Bez ohledu na počet, Edwards řekla, že doufá, že lidé nebudou ignorovat dlouhý Covid, pokud se zdá, že relativně malé procento země ho má, alespoň na papíře. Někteří její mladí pacienti mají tak málo energie, že už nemohou chodit do školy. Pokud ano, měli by jít domů a spát místo toho, aby se věnovali předchozím koníčkům, jako je hraní fotbalu nebo vstup do šachového týmu.

„Znemožnit 1 % naší dětské populace není nic,“ řekl Edwards.