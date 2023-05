Před 40 lety se při náhlém průletu ze Země náhle objevila kometa

Tento měsíc před čtyřiceti lety přišla show, která zastavila nebeskou podívanou – doslova blesk z čistého nebe.

Zbrusu nová kometa se již několik dní dostává do novinových titulků po celém světě díky svému výjimečně blízkému průletu blízko Země: na vzdálenost méně než 3 miliony mil (4,8 milionu kilometrů), což je asi 12krát větší vzdálenost od Země k Měsíci.

Ve skutečnosti, když byla kometa poprvé spatřena 25. dubna 1983, nebyla to lidskýma očima nebo dalekohledem, ale ze satelitu: IRAS, zkratka pro InfraRed Astronomical Satellite, vypuštěný z bývalé letecké základny Vandenberg. ledna a je umístěn na oběžné dráze 560 mil (900 km) kolem Země. Družice byla společným projektem Velké Británie, Nizozemska a Spojených států a byla prvním vesmírným dalekohledem, který skenoval celou oblohu v infračervených vlnových délkách. Jeho hlavním účelem bylo katalogizovat tepelné „podpisy“ asteroidů a také sledovat procesy spojené se zrodem a zánikem hvězd.

Poprvé viděn satelitem

Když družice IRAS 25. dubna zachytila ​​rychle se pohybující objekt, nejprve se předpokládalo, že jde o asteroid. Ale pak, jen něco málo přes týden, 3. května, japonský amatérský astronom Genichi Araki ohlásil objev nové komety v souhvězdí Draka Draka Tokijské observatoři. Následovalo pozorování George Alcocka, známého britského pozorovatele komet, který skenoval oblohu dalekohledy 15 x 80. Alcock – který předtím objevil čtyři další komety – byl překvapivě uvnitř jeho domu A dívat se přes zavřené okno, Když narazil na kometu, kterou Araki viděl jen před sedmi hodinami!

Brzy bylo stále jasnější, že objekt, který IRAS detekoval, nebyl ve skutečnosti asteroid, ale stejná kometa, kterou našli Araki a Alcock. Bylo proto považováno za vhodné pojmenovat kometu IRAS-Araki-Alcock. Když ji Araki a Alcock spatřili, kometa zazářila šestou silou – prahem, kdy ji může vidět osoba bez použití jakékoli optické pomůcky pod jasnou a tmavou oblohou.

Rozjasněte se…a blízko!

Jakmile byla určena předběžná dráha komety, byly určeny dvě věci.

Za prvé, v podstatě to byla relativně malá kometa, možná ne větší než 2 nebo 3 míle (3 nebo 5 km) v průměru. Během příštího týdne se však očekávalo zjasnění více než 60krát rychleji, možná až na druhou magnitudu, stejně jasné jako Polárka, Polárka.

Ale na něco takového že Aby k tomu došlo, musí se dostat velmi blízko k zemi. Výpočty skutečně naznačovaly, že 11. května 1983 byla předurčena minout naši planetu o pouhých 2,88 milionu mil (4,63 milionu kilometrů), což z ní dělá největší přiblížení ze všech komet, které kdy byly pozorovány, kromě Lexella – a to bylo v roce 1770!

Ačkoli IRAS-Araki-Alcock učiní své nejbližší přiblížení ke Slunci (nazývané perigeum) 21. května 1983, v bodě těsně na oběžné dráze Země, bylo to v časovém rámci od 4. května do jeho nejbližšího přiblížení k Zemi (perigeum) 11. května, že kometa vzbudila velkou pozornost po celém světě.

Svým způsobem to pro astronomy bylo volání do zbraně. Kombinace komety procházející blízko Země a zjevující se proti tmavé obloze (novoměsíc byl 12. května), zatímco se v po sobě jdoucích nocích těsně procházela řadou známých a snadno zjistitelných nebeských útvarů, prošla velmi dobře v mainstreamová média.

Busy busy busy!

Později, možná trochu velmi dobře . . .

V Central Bureau of Astronomical Telegrams (CBAT) v Cambridge ve státě Massachusetts – středisku pro astronomické objevy po celém světě – se zprávy o kometě IRAS-Araki-Alcock rozšířily jako požár. Podle ředitele kanceláře Dr. Briana J. Marsden (1937-2010), on a jeho malý tým byli „zaplaveni stovkami telefonátů od reportérů, zaměstnanců planetária, profesionálních i amatérských astronomů a dokonce i ‚pouličního‘ zvědavce, kteří všichni žádali o nejnovější informace o přiblížení komety. Dr. Marsden ve své době u kormidla CBAT považoval průlet této komety za „nejrušnější dobu v historii Úřadu“.

Asi nejvíce se novináři ptali: „Hrozí nám bezprostředně srážka?“ (Ne!).

Zavřít plán schůzek

9. května 1983: Kometu, která nyní září tak jasně jako 3. magnituda, lze nalézt poblíž jasně oranžové hvězdy Kochab v misce Malého vozu; Pohyb komety vzhledem k hvězdě byl jasně viditelný. Za dobu kratší než dvě hodiny se zdálo, že se IRAS-Araki-Alcock přiblížil ke Kochabu, nakonec minul méně než půl stupně od hvězdy a pak se od ní postupně vzdaloval. Bylo to jako sledovat minutovou ručičku hodin. Ze všech míst severně od obratníku Raka byla kometa cirkumpolární, což znamená, že byla viditelná na obloze celou noc. V podstatě jsme se dívali přímo ze Země na „spodní stranu“ komety.

10. května 1983: Tvořil široký, poněkud rovnostranný trojúhelník s Dubhe a Merakem, slavnými „ukazovateli“ v misce Velkého vozu, a americkým pozorovatelům se jevil vysoko na severozápadní obloze. Pozorovatelé ostré oblohy mohou najít kometu bez dalekohledu méně než hodinu po západu slunce.

11. května 1983: V den svého přiblížení k Zemi se kometa objevila nápadně blízko slavné hvězdokupy Beehive v souhvězdí Raka, i když kometa byla nesrovnatelně jasnější a dosáhla vrcholu kolem +1,5. Na mnoha snímcích byl zaznamenán úzký plynový ohon, ale vizuálně pomocí dalekohledu a dalekohledu byla viditelná pouze difuzní hlava komety (nazývaná koma). A při pohledu proti tmavé obloze se zdálo být velmi obrovské, mělo asi tři stupně v průměru; Přibližně se rovná jeho zdánlivé velikosti Šest úplňků! Prostřednictvím velkých dalekohledů se objevily fantastické struktury, které osvětlují vnitřní kómu.

Vzhledem k tomu, že IRAS-Araki-Alcock je nyní blízko Země, existuje zájem pokusit se odrazit radarové signály od ní. Jak 1000 stop (305 metrů) radioteleskop v Arecibu v Portoriku, tak i NASA Jet Propulsion Laboratory v Goldstone v Kalifornii získaly tyto radarové ozvěny, které byly použity k poskytnutí podrobností o jejich poloměru, rotaci a složení. Jádro komety.

12. května 1983: Nyní se kometa rychle vzdaluje od Země a pozorovatelům na severní polokouli se zjevuje na rozloučenou – po západu slunce ji lze nalézt nízko na jihozápadní obloze, její jasnost rychle klesla na třetinovou magnitudu. K večeru dalšího dne se těsně před koncem večerního soumraku nořil pod obzor. Představení skončilo téměř stejně rychle, jako začalo.

Naše další šance?

Budeme mít v dohledné době další šanci vidět průlet komety velmi blízko Země?

možná.

Blízké přiblížení komet k Zemi jsou vzácné. Kometa se dostane do vzdálenosti 9 milionů mil (14,5 milionů kilometrů) od naší planety – v průměru – přibližně jednou za 30 až 40 let. U komety procházející méně než 8 milionů km od Země je takové blízké přiblížení vzácné a dochází k němu přibližně jednou za 80 nebo 90 let.

Takže můžete vidět, jak neobvyklé bylo přiblížení k Zemi na méně než 3 miliony mil (4,8 milionu km) v případě IRAS-Araki-Alcock.

Zajímavé je, že od roku 1983 se objevilo mnoho komet – nebo fragmentů komet – které se mohly k Zemi přiblížit blíže. Jedna malá kometa, P/SOHO 5, se 12. června 1999 „možná“ přiblížila do vzdálenosti 1,1 milionu mil (1,7 milionu kilometrů) od naší planety, ačkoli tato hodnota je považována za vysoce nejistou.

Další, 55P/Tempel-Tuttle – kometa, která produkuje každoroční meteorický roj Leonid – byla nedávno identifikována jako 2,1 milionu mil (3,4 milionu kilometrů) od Země 26. října 1366.

Zdá se, že pouze malé, matné komety probíhají výjimečně blízko k Zemi, ale s jednou významnou výjimkou: Halleyovou kometou.

10. dubna 837 tato nejslavnější kometa minula 3,1 milionu mil (4,9 milionu kilometrů) od Země. V Číně, Japonsku a Evropě kometa jasně zářila jako planeta Venuše, doprovázená ohonem, který se táhl po obloze více než 90 stupňů.

Ach, vidět jako kometa že v našich životech!

Při pohledu do daleké budoucnosti, až do 7. května 2134, Halleyova kometa proletí ve vzdálenosti 8,6 milionů mil (13,8 milionů kilometrů) od Země, pravděpodobně bude stejně jasná jako Jupiter a opět bude vykazovat úžasně dlouhý ohon.

Něco, na co se mohou těšit naši velcí, velcí, pravnoučata.