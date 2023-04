Zelda: Slza televizního království naznačuje, že jdeme hluboko pod zem

Od vydání Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a v očekávání, že Nintendo spustí nový televizní spot, nás dělí jen pár týdnů.

Pro ty na stopě je tento trailer finálním produktem z uniklých záběrů z minulého týdne. S názvem „Co umíš?!“ , televizní reklama upozorňuje na některé Linkovy nové schopnosti, jako je Fuse a Ultrahand.

Viděli jsme, jak Link staví jakési vznášedlo, aby létal nad zeměmi Hyrule. Dále bojuje s Flame Gleeok (v podstatě potvrzuje teorii, že se v Kingdom Tears setkáme s různými typy nepřátelských Gleeoků) s vestavěným štítem a využívá svou schopnost přepětí k výbuchu nepřátelským táborem. Na trailer se můžete podívat sami níže:

Co umíš?!

Přestože nám trailer o hře samotné moc neřekne, je tu pár drobných detailů, které jsme objevili a které stojí za zmínku.

Zaprvé se zdá, že ikony věží na mapě Hyrule byly mírně změněny oproti Breath of the Wild, jak můžete vidět na snímcích níže. Znamená to, že se trochu změnila i samotná souhvězdí?



Kingdom Tears má novou ikonu věže.

Ikona Breath of the Wild’s Tower pro srovnání.

Za druhé, tento trailer nám také dává pohled na novou temnou oblast. Nintendo Oficiální stránky Kingdom Tears Poznamenává, že Hyrule bude mít nyní „mokré jeskyně“, které mohou hráči prozkoumat, takže možná je to jedna z nich (stejná stránka také potvrdila, kde hra začne, pokud chcete vědět). Další nápad je, že se jedná o podzemní část.

Mezitím, když se podíváte na minimapu v pravé dolní části obrazovky, nyní ukazuje nějaké souřadnice. Toto je změna oproti minimapě Breath of the Wild a zdá se, že všechny souřadnice v této nové tmavé sekci mají vpředu „-„, což znamená, že tato oblast je pod zemí.



Kde je odkaz na tomto obrázku?

Potom mi Ed vysvětlil, že scénář Flame Gleeok je stejný jako scénář nepřátel Hinox Breath of the Wild. V Breath of the Wild jsou Hinox nepřáteli ve světě, kteří jsou občas spojeni s výpravou do svatyně nebo s výpravou Kilton’s Medal of Honor.

V Breath of the Wild jsou čtyři typy Hinox: Hinox, Blue Hinox, Black Hinox a Stalnox (který vychází pouze v noci). Jak jsem řekl dříve, vypadá to, že se v Tears of the Kingdom setkáme s různými typy Gleeok, ale teď jsem zvědavý, jestli někteří z těchto nepřátel nebudou souviset s pokračováním verze Shrines (kterou jsem, myslím, špehoval v dřívějším traileru si můžete přečíst moje podrobnosti zde) nebo jestli se Kelton vrátí.



Kingdom’s Tears of Flame (a Linkovy šikovně vypadající zbraně).

Hinox je před Linkem v Breath of the Wild. Všimněte si také, že na minimapě nejsou žádné souřadnice.

Konečně, a opravdu nevím, jestli to něco znamená, ale stejně to tam hodím, můžete vidět plakát Majora’s Mask na rámu postele v záběru níže. Když Nintendo poprvé oznámilo pokračování Breath of the Wild, mnozí poznamenali, že jde po temnější cestě než jeho předchůdce, a vyvolalo to srovnání s Majorovou maskou.

V pozdějších upoutávkách byl Kingdom Tears přirovnáván k Skywardovu meči kvůli jeho nebeským ostrovům a stavbám podobným robotům. Jak jsem řekl, zahrnutí tohoto plakátu může být červený sleď, ale jako velký fanoušek Majora’s Mask jsem rád, že nám Nintendo znovu kývne na své vlastní, podstatně temnější pokračování Ocarina of Time. Nejste si jisti štítkem vpravo, ale…?



Uvidíme se!

Dejte mi vědět, co si o všem myslíte! Jak jste si mohli všimnout, jsem velkým fanouškem teorií a spekulací, pokud jde o The Legend of Zelda, takže si rád přečtu, co říkáte.

Mezitím, pro další nápady na týmové novinky pro pokračování, se podívejte na náš nejnovější zpravodajský kanál níže. Zde mluvíme o tom, zda bude Zelda někdy hratelná a zda by Ganondorf mohl být v Tears of the Kingdom „dobře“.

Newscast: Dá se Zelda hrát v Kingdom’s Tears?



