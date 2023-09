Super Mario Bros. Wonder už má seznam „nejprodávanějších“ na Amazonu v USA

Před vydáním Super Mario Bros. Překvapte příští měsíc, vypadá to, že tato hra již dominuje v žebříčcích na Amazonu v určitých částech světa.

Po speciální živé prezentaci z minulého týdne, která odhalila více o novém příspěvku, se Wonder nyní posunul přímo na vrchol nejprodávanější videohry na Amazonu v USA. Je to před hrami jako hvězdné pole, Final Fantasy XVI a další hry Switch, jako je Mario Kart 8 Deluxe. Je to v podstatě pozitivní znamení pro tuto novou kapitolu Mariovy 2D historie.

Super Mario Bros.! Wonder je fyzická hra číslo 1 prodávaná na Amazonu v USA právě teď. Je zřejmé, že Super Mario Bros. Wonder Direct, který vyšel včera, pomohl lidem k předobjednávkám. pic.twitter.com/lgQ0r8Vbd1 – Stealth (@ Stealth40k) 1. září 2023

Ve výchozím nastavení je to také přední Nintendo Switch titul ve Spojených státech. Daří se mu i v některých dalších oblastech, před hrami jako The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Pikmin 4 v žebříčku „Nejprodávanější“.

Předobjednávky Wondera jsou dostupné na mnoha dalších webech a hru lze předkoupit i na eShopu. Pokud opravdu chcete, můžete tuto hru v určitých regionech získat také s herním kupónem Nintendo Switch.