Všechny tři nové položky brnění v Destiny 2 Season of the Deep

Sezóna hlubin je tady (alespoň teoreticky). Osud 2 A stejně jako předchozí sezóny, i tato sezóna přináší do hry některé nové exotické prvky. Lovci, Titáni a Warlockové mají jeden nový exotický kus brnění, který mohou získat prostřednictvím jednotlivých legendárních sektorů, Master Lost nebo prostřednictvím aktivity Vex Incursion na Neptunu. Zde jsou tři kusy a co dělají.

Cenotaph Mask – Warlockova podivná helma

V Warlockových rukou Trace Rifles automaticky nabíjí a označují bojovníky. Spojenci, kteří pomohou odstranit tyto cíle, jsou odměněni těžkou municí.

Arbor Warden – mimozemský hrudní štít Titan

Titáni jsou zmocněni vytvářet granáty poháněné světlem Traveler Light. Po odhození tyto nové bomby vybuchnou a vytvoří bariéru v místě dopadu.

Vice Triton – Exotické lovecké zbraně

Hunter’s Glaive ožívá silou a přetéká každým nepřítelem, kterého pošlou. Odpovídající předměty podtřídy a Glaive způsobí výbuch projektilů.

Nejsme si jisti Titan Exotic – proč byste měli chtít hodit do blatníku? Pokud nám tu něco nechybí, vypadá to jako surový obchod. V házení barikády před hráčem, který se chystá hodit granát nebo střílet z výbušné zbraně na kelímek, však existuje určitá potenciální komedie.

Lovci, kteří dostávají exotiku zaměřenou na Glaive, se cítí trochu malátní, i když se správnou sestavou v PVE by to mohla být zábava. Pokud jde o Warlock Exotic, dobře, pokud bude dobrý, Warlocks budou od nynějška určenými uživateli Divinity v obsahu endgame. Když nic jiného, ​​bude to změna tempa od spuštění protokolu Starfire, který je v této sezóně o stupeň nižší.

Co si myslíte o nových exotických předmětech v Season of the Deep? Dejte nám vědět v komentářích níže.