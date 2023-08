Starfield Leaker byl zatčen po loupeži a jeho údajném pokusu prodat kopie Bethesda RPG

Muž, který unikal Prvních zhruba 40 minut velmi očekávaného RPG Starfield od Bethesdy bylo zachyceno včera – ne proto, že by unikl spoiler, ale protože ukradl hru.

Jak jsem prvně zmínil Kotaku Darren Harris, 29, byl včera obviněn v Shelby County v Tennessee za trestný čin krádeže majetku v ceně mezi 2 500 a 10 000 $, krádež majetku v hodnotě 1 000 $ nebo méně a další trestný čin držení marihuany. Vyplývá to z informací na webu Shelby County Sheriff’s Office. IGN získalo zprávu o zatčení, která uvádí ukradený majetek jako „Video Game: Unreleased Microsoft Starfield Game“.

I když v současné době není jasné, jakým dalším právním důsledkům bude muset Harris čelit, podle webu Shelby County Sheriff’s Office dnes složil kauci 10 000 dolarů.

Uniklé záběry se poprvé objevily online v úterý, byly zachyceny z mobilního telefonu a zveřejněny na Harrisově účtu YouTube. To bylo rychle odstraněno kvůli porušení autorských práv, ale ne dříve, než byly spoilery a snímky obrazovky zaznamenány a sdíleny více (a stále existují, takže buďte opatrní, pokud se snažíte hrát Starfield s co nejmenším množstvím informací).

Poté, co byl Harris kritizován za způsob, jakým hru hrál, protože velká část záběrů ukazovala, že se snaží porozumět mechanikám, zveřejnil následné video.

Todd [Howard]“Bez urážky, je to dobrá hra,“ řekl tehdy. „Perfektní načasování, opuštění Země a všechno to, dobré věci. Velmi nabubřelé, dobré pohyby. Říkali, že hraju jako začátečník, protože nejsem hráč, jen jsem se snažil něco zkusit. Je to dobrá hra , to si nechcete nechat ujít. Skutečné Hvězdné pole.

Osoba, která prozradila hru Starfield na YouTube, nahrála video s odpovědí. „Todde, není třeba útočit na muže, tohle je dobrá hra.“ 😂 #hvězdné pole #X-Box pic.twitter.com/EuwxOhC7BJ – Ribs Gaming (@Mr_Rebs_) 22. srpna 2023

Harrisův YouTube a další účty na sociálních sítích byly od té doby smazány z jejich předchozích videí, ale podle Kotaku Harris pokročil dále, když se začal pokoušet prodávat kopie Starfield, včetně 300$ Constellation Edition. rtuť . Ačkoli není jasné, jak Harris kopie získal, nebo zda Microsoft jeho chování nahlásil policii v Shelby County, rozhodně se svým vlastnictvím hry netajil.

Starfield vyjde na PC a Xbox Series X/S 1. září v předběžném přístupu před širším vydáním 6. září – a pokud chcete více nápadů o hře mimo Harris, Oficiální zákaz kontroly bude zrušen 31. srpna . Pro více, podívejte se Vše, co zatím víme o Starfieldu .

Alex Stedman je hlavní redaktor zpravodajství IGN, který dohlíží na zpravodajství o zábavě. Když zrovna nepíše ani neupravuje, můžete ji najít, jak čte fantasy romány nebo hraje Dungeons & Dragons.