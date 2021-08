Jak šestadvacetiletý bývalý tenista zahájil sportovní podcast, který brzy zasáhne století es-Edexlive

Vždy to bylo o sportu Sarthak Siddharth. Protože byl v sedmé kategorii, hrál tenis a rychle promoval, aby mohl hrát národní mistrovství, což v roce 2011 reprezentovalo Maharashtra. „Do roku 2016 jsem byl v polovině žebříčku a neměl jsem takovou podporu a podporu, potřeboval povznést na lepší pozici, “říká. Bývalý tenista. Ale přesto, plný vášně, spojení a rozsáhlých znalostí profesionálního hraní sportů, rozhodl se šestadvacetiletý mladík nasměrovat to i jinak-podcasty a podnikání.

Vše o hře Začalo to v dubnu 2020 a od té doby se to daří. Potřebujete průvodce? Aktuálně jsou v sezóně 5! “Snažím se vést rozhovory se sportovci se zlatými medailemi, sportovními psychology, odborníky a mnoha dalšími, abychom si promluvili o tom, co je potřeba, aby se to stalo. Celé je to o správném hluku,” říká Sarthak.

Všechno to začalo s bývalým tenistou v Bengaluru, Abrarem Nawazem, který byl vůbec prvním hostujícím řečníkem. Tímto způsobem Sarthak nejprve oslovil všechny ve svém kruhu, aby vyvolal aktivní rozhovory o tomto sportu a dění uvnitř. USP podcastu však není jen velkým počtem sportovců, kteří vystupují jako hosté, ale existuje mnoho dalších perspektiv, ze kterých se lze poučit.

Vezměte si epizodu s generálním ředitelem Brampton Wolves (kriketový tým z Kanady) Gurbakshem Singhem a jak to funguje na místní úrovni. Nebo závěrečná epizoda s Janem Molvetem, českým ředitelem, trenérem, pedagogem a bývalým prezidentem Microsoft Europe, který hovořil o uvolnění lidského potenciálu ve sportu a podnikání. Důležitá je tedy nejen perspektiva prstenu, ale získání všech hledisek je to, co člověku poskytne komplexní znalosti oboru. “Z každé konverzace, kterou jsem hostil, jsem si něco odnesl,” říká Sarthak.

Tímto způsobem Sarthak, který získal titul MBA na Institutu manažerských studií Narci Monge (NMIMS), zaznamenal nejen více než 95 epizod, ale nyní se blíží hranici století. Sestavil impozantní tým, který mu pomáhá přivést do jeho podcats další skvělé hosty. “Každý podcast nabízí nugety informací o sportu v Indii od různých zúčastněných stran,” říká mladý muž. Když poukážeme na to, že se blíží století, řekl: „Dostat se do epizody 100 nebylo naším cílem, přestali jsme se dívat na taková čísla. Chceme být sportovním podcastem číslo jedna v svět a pevně věříme, že spolupráce je pro to klíčová, “věnuje se sportovní telematice Sarthak, který usiluje o získání profesního diplomu.

Sportovec je na hřišti osamělý bojovník, ale za ním, díky čemuž je na každém kroku silnější a lepší, není jen trenér, ale tým odborníků na výživu, fitness expertů, odborníků na jógu a dalších. “Chtěl jsem vyrovnat podmínky a umožnit přístup všem, kteří dosud neměli prospěch z odborných znalostí těchto odborníků, což jim pomůže zlepšit jejich hru,” říká mladý muž, který žije v Pune. Tak začal MieSport Global v roce 2017. Pomocí své vlastní sítě přilákal mnoho odborníků a pomocí softwaru, jako je Zoom, komunikují s nově vznikajícími hráči a nabízejí poradenství, rady a další služby. Začali dokonce pořádat sportovní akce, aby udrželi ducha a prohloubili komunikaci ve sportovní komunitě.