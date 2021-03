Bidenova administrativa stále neinformovala vyšší senátory o stávce v Sýrii

Murphy řekl: „Stále musím být přesvědčen, že kterýkoli prezident má mandát potřebný k provedení odvetné stávky, zejména mimo Irák,“ a poznamenal, že předchozí licence – i když jsou zastaralé – stále umožňují použití síly v Iráku.

Murphy dodal: „Neslyšel jsem dnes nic, co by mě přesvědčilo, že existuje důvod pro podání žádosti jakékoli správě.“

Podle samostatného čtení briefingu poskytnutého společnosti Politico se pomocníci domnívali, že odpovědi Bidenovy administrativy na jejich otázky byly „neuspokojivé“ a že „tam nebylo mnoho podstaty“.

Zatímco tým Biden předpovídal větší spolupráci s Kongresem, než ukázala Trumpova administrativa, následná kontrola minula smysl. A Demokraté dali jasně najevo, že nejsou připraveni dát Bidenovi přihrávku Jen kvůli stranické loajalitě.

Šéf Senátu pro zahraniční vztahy Bob Menendez (DN.J.) uvedl, že Bidenova vláda nestanovila datum, které by informovalo senátory, kteří zasedají v jeho výboru, a dodal, že o jeho prosazování nadále usiluje. Počínaje středou však Senát zahájí maratonské zasedání, aby schválil Bidenův plán úlevy od koronavirů, který by měl skončit do konce týdne.

„Je divné mít instruktáž zaměstnanců, ale ne členy, kteří mají být informováni v důsledku něčeho velkého a důležitého,“ řekl Murphy.

Emily Horne, mluvčí Rady národní bezpečnosti, uvedla, že Bílý dům je i nadále „rád, že bude o této otázce informován jak na úrovni členů, tak zaměstnanců, jak bude požadováno“.

Osoba obeznámená s touto záležitostí uvedla, že Bílý dům poskytl briefing na úrovni členů, ale že vedoucí Kongresu požádali o zasedání zaměstnanců.

Senátoři obou stran vyjádřili frustraci z toho, že o stávkách nebyli dostatečně informováni a že jim Biden nařídil bez předchozího souhlasu Kongresu.

“Dozvěděl jsem se o tom ve zprávách. Jsem ve výborech ozbrojených sil a zahraničních vztahů.” Senátor Tim Kane (demokrat z Virginie), který se již dlouho snaží udržet na uzdě prezidentské válečné mocnosti, řekl: “Nemyslím si, že Měl bych se o tom takto dozvědět.

Kane dodal, že vzhledem k tomu, že Biden pracoval jako předseda Výboru pro zahraniční vztahy, „musí rozumět více než kdokoli jiný – více než kdokoli jiný – že zde by měla hrát roli pobočka podle článku 1.“

Biden vůdcům Kongresu řekl, že nařídil stávky v Sýrii „v sebeobraně“ poté, co v uplynulých týdnech zaútočily na americké síly íránské skupiny milicí. Republikánští jestřábi, jako je vůdce Senátu pro menšiny Mitch McConnell, uvedli, že podporují rozhodnutí Bidena, což podtrhuje stírání stranických linií v otázce prezidentských válečných mocností.