Callisto Protocol, tvůrce Dead Space, opustil vazby na svět PUBG

od té doby Odhalit v roce 2020, tvůrce sci-fi hororu Dead Space Glen Schofield The Callisto Protocol vykouzlil vizuální stránku Dead Space, takže bylo trochu překvapením, když kvůli různým propojením studia bylo oznámeno, že se hra bude odehrávat v PUBG Universe . To však již neplatí, Scofield nyní říká, že je to její „příběh a její svět“.

Callisto Protocol je hororová hra z pohledu třetí osoby zasazená do roku 2320, která se odehrává v rámci vězeňské kolonie Black Iron na Jupiterově měsíci Callisto. I když toto nastavení nemusí hned křičet PUBG na diváky, výzva přišla od vývojáře realit Striking Distance, který byl jasně nastaven vydavatelem PUBG: Battlegrounds Krafton, aby vytvořil hry založené na příběhu, které by rozšířily vesmír představený v hitu Battle Royale.

Jak nedávno vysvětlil Schofield Funkce obálky GameInformer Pokud jde o protokol Callisto, „Když jsme vstoupili, [Krafton] Měl vědecký tým a psali tento velký příběh, jako: „Kde začíná PUBG? Kam to zapadá?“. Pokud by se tyto plány uskutečnily, hororová hra by zůstala „příliš daleko“ na časové ose, ale někde během vývoje byla myšlenka opuštěna.

Callisto Protocol – Cinematic Trailer Detection.

v Příspěvek na Twitter Schofield odhalil, že zatímco protokol Callisto „byl původně součástí časové osy PUBG, [it] Vyrostla do svého vlastního světa. V rozhovoru s GameInformer to rozšířil a dodal: „Myšlenka, že jsme ve vesmíru, se zpočátku zdá opravdu dobrá, a když pak začnete vymýšlet svůj příběh, uvědomili jsme si: ‚Wow, to je trochu konec. tam.'“

Schofield ve svém tweetu pokračoval: „PUBG je skvělé a stále budeme mít pro fanoušky několik překvapení, ale TCP je jeho svět, jeho příběh a vesmír.“

Protokol Callisto, který je nyní zbaven veškerých připojení PUBG, by měl být spuštěn na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC koncem tohoto roku.