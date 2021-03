Americké atletky soutěží o nejlepší sledovací skóre od roku 1994 novinky, sport, zaměstnání

Novi Mesto, Česká republika – V závěrečné štafetě žen v sezóně Světového poháru v biatlonu předvedl tým USA věky.

Šesté místo týmu ve čtvrtek v poli 21 týmů bylo nejlepší od roku 1994 a pouhých 40,1 s od okamžiku, kdy švédský národní tým skóroval. Americký čtyřnásobný čas byl také jen 12,3 sekundy od bronzu. Pro srovnání, výkon stříbrných medailí Spojených států na mistrovství světa 1994 byl více než 57 sekund od doby vítězství.

Lake Placid je primární tréninkové centrum pro americký biatlonový tým.

Susan Dunkley z Bartonu ve Vermontu zahájila závod na 4 × 6 km rychlou a čistou palbou, potřebovala pouze 22,6 sekundy a nechala dojezd na čele, 1,8 sekundy za Švýcarkou Irene Kadurichovou. Dunklee si udržel náskok v nepřetržité střelbě, ale poté, co potřeboval dvě náhradní kola, klesl na páté místo. Přestěhovala se do Joanne Reid z Grand Junction v Coloradu na šestém místě, pouhých 11,5 sekundy jako první.

Reid potřebovala v posledním kole jen jedno náhradní kolo v poloze na břiše a další ve stoje a odpovídající švédské Hannah Aubergeové, aby udržela tým USA na šestém místě, když postoupila do Claire Eganové s náskokem 41,7 sekundy.

„Jen jsem tam chtěla jet a mít poslední dobrou štafetu, držet se momentu, který mi dala Susan, a věnovat to Claire a Didě,“ Řekl Reid. „V poslední době se štafeta změnila z toho, že jsem nervóznější, abych se stal méně nervózní, protože vím, že mě můj tým podporuje a dává mi šanci, ne tíhu napětí. Jsem rád, že se držím zadní části Hanny Oebergové sáňky v posledním kole. “

Egan, který pochází z Cape Elizabeth v Maine, ale nyní volá Lake Placid celoročně, pokračoval v soutěži o medailovou soutěž s čistým kolem z rohu a vyřadil z dosahu na druhém místě, pouhých 31,9 sekundy po vedoucích Norsko. Udržovala své medailové naděje s jediným rezervním postavením a vedla tým USA na druhé místo v poslední výměně s Deirdre Irwin z Pulaski ve Wisconsinu, 6,6 s před vedoucími Švédskem a jen několik sekund před Itálií a Běloruskem.

„Dnešní závod byl úžasný od začátku do konce, což je potřeba pro 6 nejlepších hráčů štafety Světového poháru,“ Řekl Egan. „Hodně kousků … čtyři slušní sportovci a dvě střediska, osm perfektně upravených lyží, 24 kilometrů rychlobruslení, 40 střel, které by měly být rychlé a téměř všechny, plus spousta trenérů a pomocného personálu, kteří pracují za „Skutečná spokojenost dnes spojuje úsilí celého týmu.“

Irwin, která soutěžila ve své první celé sezóně na mistrovství světa, byla v první etapě omračující. Použil jsem jen jeden kus v poloze na břiše a druhý ve stoje a poté jsem závodil, abych fotografoval na lince s Norskem a Itálií. Mart Olsbo Roisland z týmu Naway získal páté místo, zatímco Erwin na šestém místě předčil italskou Michelu Carraru.

„Chtěl jsem být na tým hrdý,“ Řekla Irwin, která se nakonec zhroutila na led poté, co jí dala vše, co měla. “Po celá léta jsem si myslel, že tento tým může být v první šestce, a chtěl jsem být toho součástí. Tým mi dal skvělý výkon a já jsem se s ním snažil udělat maximum. Jsem rád, že to všechno přišlo dnes spolu. Byla to opravdu „důvěra v tento proces.“ A „Nedělejte pro mě něco zvláštního.“ Jelikož jsem pro tento sport velmi nový, někdy na mě na Světovém poháru klesá tlak a hodně jsem se naučil v této sezóně od mých spoluhráčů a trenérů. Jsem vděčný za jejich trpělivost a jsem rád, že jsme to dokázali udělat opravdu důležitým. “

Švédský národní tým, který se skládal z Mony Brorssonové, Hannah Aubergeové, Lynn Pearsonové a Elviry Aubergeové, získal zlato s časem 1 hodina, 3 minuty a 26,6 sekundy pomocí šesti náhradních kol. Druhé skončilo Bělorusko s devíti náhradními díly s rozdílem 1,2 sekundy. Francie s pokutovým kopem a osmi sety skončila třetí s rozdílem 27,8 sekundy.