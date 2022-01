Austrálie jen pár dní před Australian Open znovu ruší vízum Novaku Djokovičovi

Tenisová hvězda Novak Djokovič trénuje v Melbourne Parku před Australian Open 14. ledna 2022. Foto: AAP/Diego Videl prostřednictvím agentury Reuters



Novak Djokovič znovu čelí deportaci poté, co mu australská vláda podruhé zrušila vízum, což je nejnovější vývoj v probíhající sáze o tom, zda bude tento tenista světového žebříčku smět startovat na Australian Open, přestože proti němu nebyl očkován. COVID-19.

Ministr pro imigraci Alex Hawk v pátek řekl, že využil svého ministerského uvážení a odebral 34letému Srbovi vízum z důvodů veřejného zájmu – pouhé tři dny před tím, než začne hrát na Australian Open, kde Djokovič vyhrál rekordních devět ze svých 20. Grandslamové tituly. . Djokovič je úřadujícím šampionem World Open a celkově usiluje o svůj 21. grandslamový titul ve dvouhře.

O tři hodiny později se Djokovičovi právníci odvolali proti zrušení víza na slyšení po pracovní době u federálního soudu pro obvody a rodinu. Stejný soudce na tomto slyšení, Anthony Kelly, Minulý týden byla souzena ve prospěch Djokoviče z procesních důvodů poté, co mu bylo poprvé zrušeno vízum, když přistál na letišti v Melbourne.

Jeho právník Nick Wood řekl Kellymu, že doufá, že nedělní odvolání bude vyslyšeno a Djokovič mu vrátí vízum včas, aby mohl v pondělí hrát.

Za podmínek stanovených vládou zůstane Djokovič v pátek večer na svobodě, ale fakticky se vrátí do imigrační vazby, když se v sobotu v 8:00 místního času (16:00 v pátek EST) setká s představiteli australských pohraničních sil (imigrační).

Dopoledne stráví v kancelářích svého právníka hlídanými pohraničníky a v sobotu odpoledne se vrátí do hotelových rezervací.

Deportace z Austrálie může mít za následek tříletý zákaz návratu do země, i když od toho lze v závislosti na okolnostech upustit.

Djokovičovi právníci potřebují dvě naléhavé věci, aby ho dostali. Jedním z nich je soudní příkaz zabraňující jeho deportaci, jako byl ten, který obdržel minulý týden. Za druhé by Hook dal Djokovičovi vízum, aby mohl hrát.

„Tato druhá objednávka je téměř bezprecedentní,“ řekl imigrační právník Kian Boone z Melbourne. „Soudy jen zřídka nařídí členu výkonné vlády udělení víza.“

Hook řekl, že zrušil Djokovičovo vízum „ze zdravotních a pořádkových důvodů s odůvodněním, že je to ve veřejném zájmu“.

„Vláda Morrisona je hluboce odhodlána chránit australské hranice, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19,“ uvedl Hawke v prohlášení s odkazem na premiéra Scotta Morrisona.

Morrison přivítal Djokovičovu nadcházející deportaci s tím, že Austrálie má jednu z nejnižších úmrtností na epidemie, nejsilnější ekonomiky a nejvyšší proočkovanost na světě.

„Australané během této pandemie přinesli mnoho obětí a právem očekávají, že ochrání výsledek těchto obětí,“ uvedl Morrison v prohlášení. A to je to, co ministr dělá, když dnes podniká toto opatření.“

Deportace obvykle přicházejí s tříletým zákazem návratu do Austrálie.

Navzdory nejistotě kolem Djokoviče zahrnuli organizátoři turnaje do losování nejlepší nasazené hráče turnaje. V úvodním kole by se měl utkat se Srbem Miomirem Kekmanovičem, který je na 78. místě světového žebříčku, a trénoval, včetně pátečního tréninku několik hodin před oznámením Hookova rozhodnutí.

Djokovičovu výjimku z požadavku na očkování proti COVID-19 pro soutěž schválila vláda státu Victoria a Tennis Australia, organizátor turnaje. Zřejmě mu to umožnilo získat vízum k cestování.

Australské pohraniční síly ale výjimku odmítly a po příjezdu do Melbourne mu vízum zrušily. Djokovič strávil čtyři noci v hotelu pro imigranty, než soudce v pondělí toto rozhodnutí zrušil.

Djokovičovo postavení je samo o sobě součástí širší celosvětové debaty o právech neočkovaných.

Morrison se uchází o znovuzvolení a způsob, jakým jeho vláda řešila Djokovičův vízový status, v některých částech zkreslila to, za co byl obecně chválen za svůj tvrdý postoj k bezpečnosti hranic během pandemie a před ní.

