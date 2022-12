XEL je oficiálně nejhorší Switch hra roku 2022, podle Metacritic

Je opět čas, kdy Metacritic odvysílal své nominace na „Hru roku“ zveřejněním seznamu nejhorších her, které kdy byly vydány.

Na frontě Switch je nejhorší hrou roku sci-fi dobrodružný titul ve stylu Zeldy, XEL. Na platformě debutovala v červenci tohoto roku a podle bodovacího systému Metacritic (který vyžaduje, aby nominovaná hra měla alespoň sedm profesionálních recenzí), je to celkově čtvrtá nejhorší hra roku 2022. Verze Switch Blade Runner: Vylepšená verze Bylo to také na desátém místě.

Hry jsou před zaokrouhlením hodnoceny systémem Metascore (k 12. prosinci 2022) a všechny tituly s méně než 7 recenzemi od profesionálních kritiků jsou vyloučeny. (Jinými slovy, všechny tyto špatné hry jsou dostatečně velké, aby získaly recenze z více publikací.) Pokud se jeden titul dostal do seznamu tolikrát kvůli nízkému skóre na více než jedné platformě, zahrnuli jsme pouze verzi s nejnižším skóre.“

Metacritic – Top 10 nejhorších videoher roku 2022:

Poštovné 4 – bez přihlášek – 30 (počítač) Crossfire X-38 (Xbox Series X) Pád Babylonu – 41 (PS5) XEL – 43 (Nintendo Switch) lego bitva 46 (PS5) Zoro: Letopisy – 59 (PS5) Další Oreko – 50 (Xbox Series X) The Waylanders – 51 (počítač) Kamiwaza: The Way of the Thief – 52 (PS4) Blade Runner: Vylepšená verze – 52 (Nintendo Switch)

To je to, co Metacritic řekl o obou titulech Nintendo Switch:

XEL

3D plošinovka s otevřeným světem zasazená do tajemného světa, který mísí prvky sci-fi a fantasy, Xel Za vizuální stránku a její originální příběh můžete získat pár bodů. Ale nenechte se mýlit Xel pro zelda: První je tak neokoukaný a frustrující, že by ho bavilo jen málo hráčů. A problémy nejsou jen na Switchi: PC verze získala podobně špatné recenze. „

Blade Runner: Vylepšená verze

„Vylepšený“ port docela dobré sci-fi adventury typu point-and-click z roku 1997 zasazené do stejného vesmíru jako první hra Blade Runner film, tento remaster nebyl skóre jako originál. Ve skutečnosti to nebylo tak dobré jako neoficiální port vydaný pro PC před pár lety. Kritici a uživatelé si stěžovali na novou grafiku a mnoho chyb.