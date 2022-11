Anglie ženy 1 – 1 Norsko ženy

Pozdní chyba od Ellie Roebuck viděla, že 10členné Norsko podrželo Anglii remízu 1:1 ve Španělsku, i když Lvice stále zakončily rok 2022 s neporazitelným rekordem.

Navzdory tomu, že byla popsána jako přátelská, kolem hry byla řada zajímavých příběhů. Anglie porazila Norsko 8:0 ve skupinových fázích Eura 2022, přičemž vedení soupeřů Lvic má nyní na starosti bývalý anglický manažer a hlavní trenér GB Hegg-Reese.

Norsko tlačil na začátku, stejně jako hodně změněná Anglie se snažila najít své nohy, ale centr od Chloe Kelly byl kývnut Daly – který hrál většinu zápasu v útoku – aby viděl Lvice ve 33. minutě.

Zdálo se, že gól dodal týmu trenérky Sariny Wijmanové jistou důvěru a dal jim další výhodu, když byl za dva rychlé fauly na Nikitu Paris vyloučen norský obránce Anya Sonstevold.

Novinky anglického týmu Manažerka Anglie Sarina Wiegmannová předala Maye Le Tissier své první vystoupení. Lauren James, Nikita Paris, Alex Greenwood a Ellie Roebuck byly dalšími změnami trenéra po páteční výhře jejího týmu 4:0 nad Japonskem, zatímco Rachel Daly začala v útoku.

Mary Earps, Georgia Stanaway a Alicia Russo byly jmenovány na lavičku, zatímco Beth Meade šla domů kvůli rodinným okolnostem.

Ale výpadek pozornosti od Roebucka vyrovnal Friedu Mannumovou. Útočník Arsenalu postupoval do prostoru, zatímco brankář k němu šel z druhého směru. Roebuck poté špatně nasměrovala svůj kop, na okamžik ho odvrátila a umožnila Mannumové dokulit míč do odkryté sítě.

Anglie zoufale hledala vítěze, ale nemohla najít cíl, protože Riise slavila pět let a usmívala se se svým zaměstnancem na plný úvazek. Ale Lvice byly pod Wegmanem neporaženy, korunované historickým titulem v roce 2022.

Jak Norsko ovládlo Anglii?

obrázek:

Rachel Daly dala Anglii dopředu v prvním poločase poté, co začala jako útočnice





Největší šance mělo Norsko v první půlhodině. Během tří minut skvěle zahrála Sophie Hoggová Guru Reiten z Chelsea, ale výzva z Anglie jako první Maya Le Tissier narušila její rovnováhu, když ji dobře trefil Roebuck. Poté byla Ritten zastřelena, ale její trapné úsilí zašlo příliš daleko.

První úvodní utkání Anglie přišlo v 15. minutě po chybě Norů. Mezi brankářkou Aurorou Mikalsenovou a Ingrid Engenovou došlo k záměně, ale míč se z bezprostřední blízkosti odrazil k Dalymu a šel mimo. Před více než půl hodinou viděla Lauren Jamesová skvělou střelu, ale ta mířila přímo k Mikalsenovi.

Poté, co Daly vedl Anglii dopředu, Lvice si začaly vytvářet mnohem více šancí a vypadalo to, že gól potřebují ke zvýšení sebevědomí a uklidnění nervů mezi mladým týmem.

Kelly a Le Tessier oba pracovali s Mikaelsenem na začátku druhého poločasu, zatímco křídelník Man City viděl rychlou střelu přes tvář brány. Těsně před hodinou byl ale Roebuck povolán do akce a předvedl skvělý skok, aby odvrátil Rittenův přímý kop.

Nejlepší přihrávka Anglie v 64. minutě viděla Niamh Charlese, jak po levé straně ujel Thea Beldy, než našel Ellu Ton na okraji oblasti. Střela druhého jmenovaného však mířila mimo. Pak Paris poslala hlavu přímo Mikkelsenovi.

obrázek:

Norské hráčky slaví poté, co Frida Mannumová vstřelila vyrovnávací branku svého týmu





Její úsilí bylo vloženo mezi dvě chyby Sonstevolda. V obou případech křídelník Man United porazil obránce, než zaváhal pouhých šest minut mezi první a druhou kartou.

Jenže po osmi minutách a vyrovnání jednoho hráče Norsko vyrovnalo po faulu Roebucka a připravilo tak zběsilý finiš v Benatar Areně. Anglie tlačila vše dopředu, ale proti dobře vycvičené obraně Norska už další přidat nedokázala.

Analýza: Kelly je nejlepší druh hrozby

Sky Sports Laura Hunter:

Když se tyto dvě strany utkaly naposledy na Euru, Anglie křižovala k vítězství 8:0, aby si zajistila kvalifikaci ze své skupiny a oznámila své vítězné turnaje – ale Norsko tentokrát, jen o čtyři měsíce později, poskytlo větší výzvu.

Osoba, která se onoho historického červencového dne objevila jen na 20 minut, byla Chloe Kellyová. Její role byla v létě poněkud zkrácena, ale samozřejmě na ni budeme rádi vzpomínat pro rozhodující dotek, který srazil Německo a katapultoval Anglii ke konečné slávě. .

Nyní však její role musí být víc než jen vedlejší role, je mnohem lepší než cameo, i když se musí vyhýbat konkurenci talentované Lauren Hemp, aby si udržela pravidelné startovní místo.

obrázek:

Chloe Kelly zazářila v listopadových přátelských utkáních Anglie





„Hvězdila v posledních dvou mezinárodních testech pro Ducks a byla největší hrozbou Sariny Wiegmanové. Bylo těžké spočítat její počet křížků proti Norsku – výběr setu, který vedl k úvodnímu gólu, Rachel Daly kývla domů.“

Po pravdě řečeno, Kelly byla svými progresivními spoluhráči trochu zklamaná. Tvořila z obou stran a extravagantní byly i dodávky – přímo na kolbišti mezi brankářem a obráncem.Bohužel, Daly se zdál být jen na její vlně.

„Zachovejte si tuto úroveň důslednosti a příští rok na Světovém poháru ji nebude možné přehlédnout. Není pochyb o tom, že bude na palubě, ale může sténat z píšťalky a ne sedmdesát.“

Wiegmann: Los nám pomáhá připravit se na mistrovství světa

Manažerka Anglie Sarina Wegmanová promluvila pro ITV Sport:

Na otázku, zda Anglie udělala dost pro to, aby zápas vyhrála: „No, ne, jinak bychom zápas vyhráli. Snažili jsme se dost. Udělali jsme hodně, abychom dali druhý gól, o to jsme se snažili proti Čechům.“ [Republic] Minulý měsíc. Měli jsme tam hráče, ale nedali jsme gól.“

O chybě Roebuck: „Je to zklamání. Občas se to stává a je to něco o týmu. Snažili jsme se vstřelit další gól, ale nepovedlo se.

„Celkově je toho hodně, co si z tohoto zápasu můžeme vzít. Získávání informací, to vše je příprava na mistrovství světa a dává nám to spoustu informací. Dnes a v pátek jsme viděli spoustu hráčů a to je dobře. .

„Bylo to moc hezké. I když jsem z této kravaty trochu zklamaný. Kdybyste řekl, že se to všechno stalo od loňského září až doteď, nevěřil bych vám.“

„Tento týden debutovali tři hráči a spousta hráčů teď udělala minuty. Hodně jsme si vzali z tohoto roku az celého roku.“

„Asi si kolem Vánoc trochu připiju a popřemýšlím o tom.“

Daly: Jsem vždy připraven na obě pozice

obrázek:

Rachel Daly dala Anglii náskok v prvním poločase





Nejlepší střelec Anglie Rachael Daly promluvil pro ITV Sport:

„Jsem potěšen, že jsem na výsledkové listině. Jako útočník vstupující do dnešního zápasu byl mým cílem skórovat. Nakonec jsme nevyhráli, což je zklamání, ale končíme rok s 20- hra bez prohry.

„Mám rád deváté místo, ale miluji fotbal, říkám všem, jsem rád, že hraju všude.

„Je zvláštní mít na sobě triko číslo 9, bylo to číslo, které nosil můj táta, když hrál nejjedinečněji.

„Ale vždy jsem připraven na obě pozice, nemůžu se soustředit jen na jednu z nich. Je dobré být v této roli.“

Kdo jsou vítězové a poražení přátelského utkání Anglie?

Když Wiegman využila listopadové přátelské zápasy proti Japonsku a Norsku, aby se dozvěděla více o tom, kdo by mohl tvořit její tým na mistrovství světa, Sky Sports News Anton Talwi nabízí pohled na to, kdo mohl uplatnit nárok – a kdo mohl zůstat doma…

VÍTĚZ – Rachel Daly: Dva góly ze dvou různých pozic pro hráčku Aston Villy, která prokázala svou všestrannost a schopnost dávat góly. Její místo v sestavě mistrovství světa není ohroženo, ale její hodnota roste s každou reprezentační přestávkou. Nečekejte, že si uzurpuje Alessia Russo jako startovní číslo 9, ale vybrat ho před Ebonyho Salmona znamená, že to nemusí být naposledy, co vidíme Dalyho jako anglického útočníka.“

Vítěz – Niamh Charles: „Charles je pouze jedním ze dvou hráčů, kteří hrají každou minutu ve dvou zápasech Anglie ve Španělsku. Z rezervy Euro jsem přešel na pravděpodobně první volbu na levém obránci a pravém obránci. Není to špatné na někoho, kdo nastoupil jen dvakrát.“ jako náhradník před tímto táborem.“

Vítěz – Jmenuji se Morgan: „Obránce Manchester City byl vybrán, aby nahradil Leah Williamsonovou na středním obránci proti Japonsku a nahradil Mille Brighta ve druhém poločase proti Norsku. Zranění Lotte a Woopen Mooy přišlo ve špatnou dobu, protože Morgan nyní vypadá jako třetí.“ -zpět k anglické hloubkové mapě.“

Loser – Eli Roebuck: „Muselo by to hodně trvat, než by Marie Earps ztratila místo startující brankářky Anglie a úterní zápas proti Norsku nepomohl případu Eli Roebuck. Chyba brankáře Man City vedla k vyrovnávací brance Norska a dobrým rozdílům, které definovaly na velkých turnajích očekávejte, že si Earps udrží dres číslo 1.“

Loser – Nikita Paris: Křídelní hráčka Manchesteru United zoufale toužila po šanci dokázat, že si zaslouží být v Anglii mezi třemi nejlepšími, ale ve Španělsku to prostě nevyšlo tak dobře, jak doufala. Paris se usilovně snažila rozbít houževnatou obranu Norska, ale Góly a asistence by jim nepomohly. Anglie je plná možností útočit, ale neočekávejte, že současná trojice Lorraine Hemp, Beth Meadová a Rosso bude v dohledné době rozebrána.“

Co čeká anglické ženy dál?

První zápas Anglie v roce 2023 se odehraje v únoru na Arnold Clarke Cup, kde chtějí obhájit svůj titul.

Lvice se ve čtvrtek 16. února na stadionu MK utkají ve svém úvodním zápase s Jižní Koreou a na turnaji se střetnou také s Belgií a Itálií.