Euro 2020: John Fratelli říká: „Doufejme, že fanoušky neomrzí baccaratová melodie v době, kdy budeme hrát“

Stejně jako my ostatní, kapitán Fratellis vesele sledoval, jak se síly Steva Clarka zapisují do historie, když se jako první skotský tým mužů za více než dvě desetiletí kvalifikoval na velký turnaj.

I když ve verších došlo k velkým lyrickým změnám, verzi Fratellis nadšeně podporuje Marie Dostal, vdova po lyrickém básníkovi Yes Sir, I Can Boogie Frankovi Dostalovi, která trvá na tom, že by jí její zesnulý manžel požehnal.

Řekl: „Jedinou nadějí, kterou jsme měli, bylo rozebrat to na kousky, pak dát znovu dohromady a doufat, že v něm udržíte dost toho, co se lidem líbilo.

„Jen si myslím, že by mělo být všechno rozebráno – proč bys chtěl, aby to zůstalo originální a nedotčené?“

„Myslím, že to uděláme přes léto,“ dodává John. “Ale všechno se opravdu zastaví – do srpna by to mohlo být lidem špatně.”