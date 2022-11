České předsednictví pracuje na ochraně osobních údajů pracovníků platformy – EURACTIV.com

Nový a třetí kompromisní text českého předsednictví v Radě Evropské unie k pracovní směrnici platforem podtrhuje důležitost řízení algoritmů a ochrany osobních údajů pracovníků.

Text z 28. října, který viděl EURACTIV, rovněž zakotvuje kompromis učiněný předchozím předsednictvím, že k aktivaci právní domněnky musí být splněna tři kritéria namísto dvou.

Kompromis bude představen v pracovní skupině Rady EU pro sociální otázky (SQWP) 15. listopadu, což je přeloženo z původního data 7. listopadu. EURACTIV chápe, že toto je poslední setkání pracovní skupiny před tím, než text v prosinci dorazí Výboru stálých zástupců (COREPER).

Rozdíly v pravém středu nadále vedou pracovníky platformy Vnitřní neshody středopravé strany ohledně pracovního urovnání ohledně pokynů pracovníků platforem byly odhaleny na akci ve středu (19. října), přičemž bývalý řidič Uberu akci bojkotoval, aby kritizoval taktiku lobbování platforem.

Výpočetní management

Nový text přidává článek věnovaný „Omezení na [the] Zpracování osobních údajů automatizovanými monitorovacími nebo rozhodovacími systémy.

Uvádí, že platformy nebudou zpracovávat osobní údaje související s psychologickým stavem pracovníka o soukromých rozhovorech nebo v době, kdy osoba nevykonává práci platformy.

Strany také zdůrazňují, že pracovníci ne vždy „svobodně“ souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a také ano „Málokdy mají skutečně svobodnou volbu nebo mohou odmítnout či odvolat souhlas, aniž by to poškodilo jejich smluvní vztah, i když takový souhlas není pro fungování platformy nezbytný.“

Text dodává: „Existuje jasná nerovnováha mezi osobou vykonávající práci na platformě a digitální pracovní platformou spravující automatizované systémy monitorování nebo rozhodování.“

Kompromis předsednictví rovněž přidává další ustanovení, která zajistí, že budou existovat povinnosti týkající se informování a konzultací v případě změn v automatizovaných systémech monitorování nebo rozhodování.

Právní předpoklad

V původním návrhu legislativa požadovala, že pokud budou splněna dvě z pěti předem stanovených kritérií, bude pracovník platformy automaticky považován za zaměstnance. V kompromisu distribuovaném v polovině října české předsednictví zachovalo kriteriální právní předpoklad zaměstnání, provedlo však některé důležité změny.

Praha zvýšila práh pro vyvratitelný předpoklad na tři ze sedmi kritérií. Tento přístup byl v novém textu zachován, což naznačuje, že předsednictví má podporu většiny členských států.

Počáteční standardy agentury zahrnovaly stanovení mezd, požadavky jako nošení uniformy, dohled nad výkonem, zákaz pracovníků regulovat si vlastní pracovní rozvrh a omezování možnosti pracovat pro někoho jiného.

České předsednictví vytvořilo tři nové standardy, které byly dříve sloučeny do jednoho. Zahrnují schopnost platforem omezovat svobodu pracovníků zvolit si pracovní dobu, přijímat nebo odmítat úkoly a využívat subdodavatele a náhradníky.

Byla také přidána nová klauzule, která říká, že „když digitální pracovní platforma splňuje některé z kritérií [set out in the text] Pouze v důsledku toho, že splňují zákonnou povinnost podle unijního nebo vnitrostátního práva, není tento standard považován za splněný „podle podmínek směrnice.

A konečně, příslušné orgány budou mít na uvážení nepoužít předpoklad, když je „zřejmé“, že bude vyvrácen – znění, které již existovalo v předchozích iteracích textu.

Novinkou však je, že diskreční pravomoc se uplatní pouze tehdy, když „vnitrostátní správní orgány ověří dodržování příslušných právních předpisů nebo je zavedou z vlastní iniciativy“.

Tato oslabená verze klauzule pravděpodobně následuje po reakci osmi zemí EU, které 14. října zaslaly dopis českému předsednictví a komisaři pro sociální práva Nicholasi Schmidtovi varující, že „udělování omezení nebo výjimek z této právní domněnky povede pouze k přetrvávání současné nerovnováhy mezi platformami a lidmi, kteří dnes vykonávají práci platformy.“

mediátoři

Nový text také zdůrazňuje, že pracovníci, kteří mají určitou formu ekonomického vztahu se zprostředkovatelem, spíše než aby jednali přímo s digitální platformou, „často vede k zamlžování odpovědností“.

Směrnice jako taková by měla zajistit, aby pracovníci, kteří procházejí zprostředkovateli, požívali stejných práv a ochrany podle směrnice jako pracovníci platformy, kteří mají přímý smluvní vztah s digitální platformou.

