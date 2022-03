Dědictví německé Angely Merkelové se vidí jinak

S Ruský prezident Vladimir PutinNevyprovokovaný útok na Ukrajinu, političtí analytici nyní přehodnocují dlouhý a extrémně složitý vztah, který měla ruská vůdkyně se svou bývalou německou kancléřkou. Angela Merkelováa jak Moskva ovládla zbytek Evropy.

Bývalý německý vůdce byl známý tím, že mluví rusky a udržuje s ním diplomatické vztahy vložte to do . Bylo to i za jejího působení Německo posílilo své energetické vazby s Moskvou A udržela výdaje na národní obranu na minimu.

Ale ruská invaze na Ukrajinu nyní vedla k radikálnímu posunu v německé politice.

„Silné politické změny nového kancléře Olafa Schulze jsou ostrým odmítnutím podstaty zahraniční ekonomické politiky Merkelové,“ řekl CNBC e-mail Jacob Kierkegaard, vedoucí pracovník think-tanku German Marshall Fund.

„Zahraniční hospodářská politika Německa již není založena na ‚Rusko jako hráč orientovaný na stabilitu‘, ale místo toho na agresivní imperialistické mocnosti,“ dodal Kierkegaard.

Oznámil Schulz Plynovod Nord Stream 2 zastaven Po prvních vojenských přesunech Ruska ve dvou odtržených oblastech Ukrajiny koncem února. Nord Stream 2Jeho výstavba, která začala v roce 2018 během předsednictví Merkelové, je vnímána jako kontroverzní projekt, jehož cílem bylo přivést další plyn z Ruska do Německa přes Baltské moře a kroužit kolem provincií, jako je Ukrajina a Polsko.

Daniela Schwarzer, výkonná ředitelka pro Evropu a Eurasii v Open Society Research Foundation, uvedla, že „velkým selháním“ Merkelové nebylo zvrátit tyto ekonomické vazby a energetické projekty po nezákonné anexi Krymu Moskvou v roce 2014.

Merkelová skutečně udržela svou podporu plynovodu, navzdory obavám Ukrajiny a dalších zemí, zejména Spojených států.

Německý dovoz plynu z Ruska představoval v roce 2010 asi 36 % z jeho celkového objemu, který podle údajů Eurostatu do roku 2020 vzrostl na téměř 65 %.